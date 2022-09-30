Varda Köprüsü nerede? Varda Köprüsü'ne nasıl gidilir?
Bölge halkı tarafından "Koca Köprü" olarak anılan Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı mahallesi'nde bulunuyor. Bir asırdan fazla süredir kullanılan, taştan çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü, tarihi ve ihtişamlı görünüşüyle ilgi çekiyor.
Varda Köprüsü'nün tarihi
Berlin-Bağdat demir yolu için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.
O dönem, Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu, yaklaşık 15 yılda tamamlandı.
Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.
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