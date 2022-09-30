Varda Köprüsü nerede? Varda Köprüsü'ne nasıl gidilir?

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 14:47
<p>"James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği<strong> Varda Köprüsü</strong> fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak noktalardan biri. Peki, Varda Köprüsü nerede? Varda Köprüsüne nasıl gidilir?</p>

"James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak noktalardan biri. Peki, Varda Köprüsü nerede? Varda Köprüsüne nasıl gidilir?

<p>Bölge halkı tarafından "Koca Köprü" olarak anılan Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı mahallesi'nde bulunuyor. Bir asırdan fazla süredir kullanılan, taştan çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü, tarihi ve ihtişamlı görünüşüyle ilgi çekiyor.</p>

Bölge halkı tarafından "Koca Köprü" olarak anılan Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı mahallesi'nde bulunuyor. Bir asırdan fazla süredir kullanılan, taştan çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü, tarihi ve ihtişamlı görünüşüyle ilgi çekiyor.

<h3>Varda Köprüsü'nün tarihi</h3> <p>Berlin-Bağdat demir yolu için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.</p> <p>O dönem, Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu, yaklaşık 15 yılda tamamlandı.</p> <p>Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.</p>

Varda Köprüsü'nün tarihi

Berlin-Bağdat demir yolu için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.

O dönem, Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu, yaklaşık 15 yılda tamamlandı.

Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.

<p>Projenin en görkemli yapısı ise bir asırdan fazla süreden beri ayakta olan Varda Köprüsü oldu. 200 metre uzunluğu ve 100 metre yüksekliği bulunan köprü, Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlıyor.</p>

Projenin en görkemli yapısı ise bir asırdan fazla süreden beri ayakta olan Varda Köprüsü oldu. 200 metre uzunluğu ve 100 metre yüksekliği bulunan köprü, Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlıyor.

<h3>Varda Köprüsü'ne nasıl gidilir?</h3> <p>Varda Köprüsü şehir merkezinden Karaisalı İlçesine giden vasıtalar ile ulaşım sağlanabiliyor.</p>

Varda Köprüsü'ne nasıl gidilir?

Varda Köprüsü şehir merkezinden Karaisalı İlçesine giden vasıtalar ile ulaşım sağlanabiliyor.

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Varda Köprüsü Adana James Bond

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