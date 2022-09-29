Genç yaşta hayatını kaybeden Robert Cormier kimdir? Robert Cormier neden hayatını kaybetti?

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:40

Kanadalı aktör Robert Cormier'ın 23 Eylül'de Kanada'daki bir hastanede öldüğü öğrenildi.

ROBERT CORMİER KİMDİR?

14 Haziran 1989'da Toronto'da doğdu. Robert, 2014 yılında sinema okulundan mezun oldu. York Üniversitesi'nden dünya ekonomisi bölümünde okurken oyuncu olmak için okulu bıraktı. 2018 yılında Firecracker filminde Shane karakterine hayat verdi. 2019 yılında Netflix orijinal dizisi Slasher Solstice'de canlandırdığı Kit Jennings karakteri ile tanındı. Daha sonra da Netflix’te izlenme rekorları kıran Designated Survivor dizisinde rol aldı. Son olarak Netflix’te yayınlanan American Gods dizisinde yer aldı.

ROBERT CORMİER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

33 yaşındaki oyuncunun memleketi Ontario'da bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun düşme sonucu yaralandığı ve bu sebeptan hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.



