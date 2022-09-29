Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı kimdir?

29 Eylül 2022 Perşembe, 09:30

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Günay Karacaoğlu güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

Karacaoğlu, nikah fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" notuyla paylaştı.



PROF. DR. SAADETTİN ESKİÇORAPÇI KİMDİR?

Prof.Dr.Saadettin Eskiçorapçı 1973 yılında Konya’da doğdu. 1991 yılında Ankara Fen Lisesi’nden, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında “Prostat kanseri erken tanısında kullanılan parametrelerin etkinliklerinin değerlendirilmesi” adlı uzmanlık tezini Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında tamamlayarak Üroloji uzmanı ünvanını aldı. 2003 yılında Avrupa Üroloji Yeterlilik sınavını kazanarak, Türkiye’den FEBU ünvanını kazanan ilk üroloji uzmanlarından oldu.

2001-2005 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında Üroonkoloji(Ürolojik Kanserler) alanında Prof.Freiha, Prof.Presti, Prof.Rassweiller gibi Dünya çapında akademisyenlerden eğitim alan Prof.Dr.Eskiçorapçı, 2007 yılında Üroloji Doçenti oldu. Dr.Eskiçorapçı 2006-2007 yıllarında yurtdışında birçok merkezde Laparoskopik Ürolojik Cerrahi alanında eğitim gördü. Dr.Eskiçorapçı 2013 yılında Üroloji Profesörü ünvanını aldı. Prof.Dr.Eskiçorapçı’nın ulusal ve ulusararası dergilerde basılmış 200ün üstünde bilimsel çalışması bulunmakta. Bilimsel alanda birçok ödülü bulunan Prof.Dr.Eskiçorapçı’nın, ulusal ve uluslarası kitaplarda özellikle ürolojik onkoloji ve endoskopik ve laparoskopik cerrahi konusunda 10 adet bölüm yazarlığı bulunmakta. Yurt içi ve yurtdışında akademik çalışmaları ile 4 kez en iyi çalışma ödülü alan Dr.Eskiçorapçı, Aralık 2020 Google Scholar’a göre h-endeksi 17 olup akademik çalışmaları 1000’in üstünde atıf almıştır. Prof.Dr.Eskiçorapçı Türk Üroonkoloji Derneği Genel sekreteri görevini yürütmektedir. Bu derneğin düzenlediği Disiplinlerarası Üroonkoloji online kongresi ve Türk Üroonkoloji kongrelerinde kongre sekreteri olarak görev almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok okulda, Üniversite ve lise öğrencilerine akademik kariyer alanında danışmanlık yapmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda misafir öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmekte olan Dr.Eskiçorapçı çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.