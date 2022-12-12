Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı

AA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:43
<p>'<strong>Kadırgalı Ali</strong>', '<strong>Çirkin ve Cesur'</strong>, <strong>'Boş Beşi</strong>k' gibi filmlerde yer alarak hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Hayal Sirer, 77 yaşında yaşamını yitirmişti. Sirer, bugün yaşadığı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.</p>

'Kadırgalı Ali', 'Çirkin ve Cesur', 'Boş Beşik' gibi filmlerde yer alarak hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Hayal Sirer, 77 yaşında yaşamını yitirmişti. Sirer, bugün yaşadığı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

<p>Antalya'da 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer'in cenazesi toprağa verildi.</p>

Antalya'da 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer'in cenazesi toprağa verildi.

<p>Muratpaşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazına, Sirer'in ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Sanatçının cenazesi daha sonra Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki annesinin kabrine defnedildi. Sirer'in yeğeni <strong>Rüya Kürümoğlu</strong>, gazetecilere, teyzesinin kendince güzel yaşadığını söyledi.</p>

Muratpaşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazına, Sirer'in ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Sanatçının cenazesi daha sonra Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki annesinin kabrine defnedildi. Sirer'in yeğeni Rüya Kürümoğlu, gazetecilere, teyzesinin kendince güzel yaşadığını söyledi.

<p>Yeşilçam'ın teyzesi için ayrı bir güzellik olduğunu dile getiren Kürümoğlu, "<strong>Bizim küçüklüğümüzde olan bir dönemdi. Teyzemin öldüğünü sosyal medyada paylaşınca gelen ilgi beni şaşırttı. Keşke bu ilgi teyzem yaşarken de olsaydı, keşke şu anda burada daha kalabalık olsaydık ama dostlar sağ olsun</strong>" dedi.</p>

Yeşilçam'ın teyzesi için ayrı bir güzellik olduğunu dile getiren Kürümoğlu, "Bizim küçüklüğümüzde olan bir dönemdi. Teyzemin öldüğünü sosyal medyada paylaşınca gelen ilgi beni şaşırttı. Keşke bu ilgi teyzem yaşarken de olsaydı, keşke şu anda burada daha kalabalık olsaydık ama dostlar sağ olsun" dedi.

<p>Kalp rahatsızlığı bulunan sinema sanatçısı Hayal Sirer, 10 Aralık'ta kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.</p>

Kalp rahatsızlığı bulunan sinema sanatçısı Hayal Sirer, 10 Aralık'ta kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Hayal Sirer yeşilçam oyuncu

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