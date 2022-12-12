Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın teyzesi için ayrı bir güzellik olduğunu dile getiren Kürümoğlu, "Bizim küçüklüğümüzde olan bir dönemdi. Teyzemin öldüğünü sosyal medyada paylaşınca gelen ilgi beni şaşırttı. Keşke bu ilgi teyzem yaşarken de olsaydı, keşke şu anda burada daha kalabalık olsaydık ama dostlar sağ olsun" dedi.