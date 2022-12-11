Hayal Sirer kimdir? Hayal Sirer hangi filmlerde oynadı?

11 Aralık 2022 Pazar, 15:24

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer hayatını kaybetti.

HAYAL SİRER KİMDİR?

Hayal Sirer yerl aldığı onlarca film ile 70'li yıllara damga vurdu.

HAYAL SİRER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hayal Sirer, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini gazeteci yeğeni Rüya Kürümoğlu paylaştı. Sirer’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yaklaşık 50 yıldır Antalya’da yaşayan Sirer’in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

HAYAL SİRER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye