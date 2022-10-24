Zarif ve mütevazı: Atatürk'ün evleri
Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan, tarihi ve manevi önemiyle bilinip, ziyaret edilen bu zarif ve mütevazı evlerde hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten izler var. İşte Atatürk'ün evleri...
Atatürk Evi Müzesi - SELANİK
Mustafa Kemal, 1881 senesinde bu evde dünyaya geldi. Selanik'teki bu müze-evi yılda 50 binden fazla kişi ziyaret ediyor. Evin en ilgi çeken noktası, Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiği söylenen, bahçesindeki nar ağacı.
Bigalı Atatürk Evi Müzesi - Çanakkale
Çanakkale'ye bağlı Çamyayla Köyü'nde bulunan ev, 19 Nisan-25 Nisan 1915 tarihleri arasında Yarbay Mustafa Kemal'in komutanı olduğu 19. Tümen'e ev sahipliği yapmıştır. Evin üst kattaki salonuna, sağdaki Atatürk'ün odasına, ortadaki Atatürk'ün çalışma odasına, soldaki Atatürk'ün yaverlerine ayrılmış odaya olmak üzere üç adet kapı açılır.
Atatürk Evi Müzesi - İzmir
Atatürk, 12 Şubat 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi için kente geldiğinde bu evde ilk kez kalmış ve çalışmalarını burada sürdürmüştür. Atatürk, 1930-1934 yılları arasında da İzmir'e geldiği beş seferde burada konaklamıştır. Atatürk'ün ölümüyle birlikte kız kardeşi Makbule Baysan'a verilen ev, 25 Eylül 1940 tarihinde, İzmir Belediyesi tarafından müze yapılmak üzere kamulaştırılmış, 11 Eylül 1941'de ise ''Atatürk Evi Müzesi'' olarak ziyarete açılmıştır.
Atatürk Evi Etnografya Müzesi - Denizli
Mustafa Kemal, 19. yüzyıl sonlarında sakız tipi olarak inşa edilen binada, 4 Şubat 1931'de Denizli'ye gelişinde konaklamıştır. Daha sonraları Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren bina, 1 Şubat 1984 yılında müze olarak açılmıştır.
Zafer Müzesi - Afyon
Belediye binası olarak hizmete başlayan Zafer Müzesi, Afyon'un düşman işgalinden kurtuluşunun ardından Batı cephesi karârgah binası olarak kullanılmıştır. Başkomutan Meydan Muharabesi burada planlandığından, müzenin tarihi önemi olduça büyüktür.
Atatürk Evi Müzesi - Erzurum
Mustafa Kemal Paşa, 9 Temmuz 1919'da kongre için Erzurum'a geldiğinde Hüsen Rauf Bey ve arkadaşlarıyla birlikte bu eve yerleşmiştir. Ev, Atatürk ve arkadaşlarını 29 Ağustos 1919 tarihine kadar, Erzurum Kongresi çalışmaları sürdürülürken ağırlamıştır. Bu sebeple evin tarihi değeri oldukça büyüktür.
Atatürk Köşkü - Trabzon
Trabzon'un Soğuksu semtinde bulunan köşk, çam ormanları içinde yer alır ve Kostantin Kabayanidis tarafından 1890'da yazlık olarak yaptırılmıştır. Mustafa Kemal, 1934-1937 yılları arasındaki Trabzon ziyaretlerinde bu köşkte konaklamıştır.
Atatürk Evi Müzesi - Diyarbakır
Diyarbakır'a bağlı Silvan ilçesinde, ırmak kenarında yer alan bu ev Hatip Bey'e aittir. Mustafa Kemal, 1916 yılında Kolordu Komutanı olarak Silvan'a atandığında altı ay boyunca burada konaklamıştır. Mustafa Kemal, burada konakladığı sürede Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtarmış, Ruslar'ın Diyarbakır'a ilerlemisini durdurmuştur: Kendisine ''Altın Kılıçlı İmtiyaz Madalyası'' takdim edilmiştir.
Atatürk Evi Müzesi - Adana
19. yüzyılda inşa edilen bina, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunur. Mustafa Kemal, 15 Mart 1923'te eşiyle birlikte geldiği Adana ziyaretinde, burada konaklamıştır. Asıl adı ''Suphi Paşa Evi'' olan bina, 1981 senesinde ''Atatürk Evi Müzesi'' olarak hizmete açılmıştır. Her yıl 15 Mart'ta Mustafa Kemal'in Adana'ya gelişinin resmi töreni burada düzenlenir.
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