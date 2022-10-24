Zarif ve mütevazı: Atatürk'ün evleri

Atatürk Evi Müzesi - İzmir

Atatürk, 12 Şubat 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi için kente geldiğinde bu evde ilk kez kalmış ve çalışmalarını burada sürdürmüştür. Atatürk, 1930-1934 yılları arasında da İzmir'e geldiği beş seferde burada konaklamıştır. Atatürk'ün ölümüyle birlikte kız kardeşi Makbule Baysan'a verilen ev, 25 Eylül 1940 tarihinde, İzmir Belediyesi tarafından müze yapılmak üzere kamulaştırılmış, 11 Eylül 1941'de ise ''Atatürk Evi Müzesi'' olarak ziyarete açılmıştır.