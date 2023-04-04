Game Of Thrones dizisinden şok karar

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:42

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:42

HBO’nun Aegon I Targaryen’in Westeros’u fethi hakkında yeni bir Game of Thrones yapımı düşündüğü iddia edildi. Projede bir dizinin yanı sıra bir de uzun metrajlı film yer alabileceği kaydedildi.

HBO projede, Yedi Krallık’tan altısını fetheden Aegon ve Visenya ile Rhaenys’in hikayesini anlatacak. Targaryen hanedanının kurucusu I. Aegon, orijinal dizideki olaylardan yaklaşık 300 yıl önce Westeros’un ilk kralı oldu.

Yeni proje üzerinde çalışılırken bu arada House of the Dragon’un 2. sezonu için de onay çıktı.