Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of the Dragon dizisi nerede, ne zaman başlayacak?

21 Ağustos 2022 Pazar, 14:38

George R. R. Martin’in yarattığı Game of Thrones evreninin 300 yıl öncesini konu alan ve Targaryen ailesine odaklanan House of the Dragon izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON'UN KONUSU NEDİR?

House of the Dragon dizisi George R. R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlandı. Dizide Targaryen ailesi merkeze alınarak Aegon the Conqueror’ın (Fatih Aegon) Westeros’a gelişi, Targaryen hanedanı içinde patlak veren ve onları parçalayan iç savaş ekranlara yansıyacak.

HOUSE OF THE DRAGON'DA KİMLER OYNUYOR?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Paddy Considine, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel yer alıyor.

HOUSE OF THE DRAGON NEREDE YAYIMLANACAK?

House of the Dragon dizisi HBO Max'de izleyici ile buluşacak.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

House Of The Dragon'un ilk bölümü 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı yayımlanacak.