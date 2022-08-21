Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of the Dragon dizisi nerede, ne zaman başlayacak?
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un yan ürün projesi olan House of the Dragon dizisi yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. House of the Dragon dizisi nerede, ne zaman başlayacak? House of the Dragon'da hangi oyuncular oynuyor?
George R. R. Martin’in yarattığı Game of Thrones evreninin 300 yıl öncesini konu alan ve Targaryen ailesine odaklanan House of the Dragon izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
HOUSE OF THE DRAGON'UN KONUSU NEDİR?
House of the Dragon dizisi George R. R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlandı. Dizide Targaryen ailesi merkeze alınarak Aegon the Conqueror’ın (Fatih Aegon) Westeros’a gelişi, Targaryen hanedanı içinde patlak veren ve onları parçalayan iç savaş ekranlara yansıyacak.
HOUSE OF THE DRAGON'DA KİMLER OYNUYOR?
Dizinin oyuncu kadrosunda; Paddy Considine, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel yer alıyor.
HOUSE OF THE DRAGON NEREDE YAYIMLANACAK?
House of the Dragon dizisi HBO Max'de izleyici ile buluşacak.
HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
House Of The Dragon'un ilk bölümü 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı yayımlanacak.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- Aziz Sancar büyük bir keşfe daha imza attı
- Katliam gibi kazaların ardından uyardı
- Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı
- En çok duydukları ismi açıkladı
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!