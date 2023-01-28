Gate 27’de çevrimiçi zanaat söyleşisi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:59

Etkinlik, bugün saat 15.00’te Zoom platformu üzerinden çevrimiçi yapılacak. Etkinliğin moderatörlüğünü Pakistan’daki Karaçi Bienali’nin küratörü ve kurucuları arasında yer alan Niilofur Farrukh üstlenirken, etkinlik konukları arasında “Yaratıcı Zanaat İşbirliği” programı kurucularından Lydia Chatziiakovou ve Gate 27 Alumni’lerinden Christina Dimitriadis de yer alıyor.

Etkinliğe ücretsiz olarak katılmak için “bio.site/gate27” sitesindeki form üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor. Etkinlik 45 dakika, dili ise İngilizce.



