Gaye Su Akyol, Küçükçiftlik Park sahnesinde

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:07

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:07

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol, yeni albümü “Anadolu Ejderi”nin #AnatolianDragonWorldTour kapsamında gerçekleşecek ilk konserini KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesinde verecek.

CANLI OLARAK SÖYLEYECEK

Dördüncü albümü “Anadolu Ejderi”yle gündeme gelen Akyol, 10 Şubat 2023 Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesinde vereceği konserde yeni albümünün şarkılarını ilk kez canlı olarak söyleyecek.

Geleneksel Anadolu müziğiyle, psikedelia, surf rock ve post-punk’ın zıtlıklarını bir araya getiren Gaye Su Akyol, ilk albümü “Develerle Yaşıyorum”u 2014’te, “Hologram İmparatorluğu”nu 2016’da, “İstikrarlı Hayal Hakikattir” adlı üçüncü albümünü ise 2018’de çıkardı.

Akyol’un son beş yılda yazdığı şarkılardan oluşan yeni albümü “Anadolu Ejderi”nde de gitar, bas, davul üçlüsüne keman, ud, elektro bağlama, cümbüş ve ilk kez sazbüşün de olduğu geleneksel Türk sazları ve ritimleri eşlik ediyor.

URU organizasyonuyla hazırlanan konserin biletleri Biletix, Biletinial ve KüçükÇiftlik Park gişesinde.