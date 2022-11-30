Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında? Gaye Su Akyol'un şarkıları nelerdir?
Gaye Su Akyol’un dördüncü stüdyo albümü “Anadolu Ejderi” dinleyiciler ile buluştu. Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında? Gaye Su Akyol'un şarkıları nelerdir?
Gaye Su Akyol yeni albümü 'Anadolu Ejderi'ni 25 Kasım 2022'de dinleyicileri ile buluşturdu. Anadolu Ejderi Akyol’un son beş yılda yazdığı şarkıları içeriyor.
Gaye Su Akyol, babası ressam Muzaffer Akyol ile
GAYE SU AKYOL KİMDİR?
Gaye Su Akyol, 30 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, ressam Muzaffer Akyol'dur. İlkokulu ve liseyi İstanbul'da okudu, üniversite eğitimini 2002-2007 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi antropoloji bölümünde tamamladı. Akyol, Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanındıktan sonra 2014 yılında yayınlanan Develerle Yaşıyorum albümü ile çıkış yaptı. 2017'de İstanbul Kırmızısı filmi için şarkılar besteledi.
GAYE SU AKYOL'UN ALBÜMLERİ
Develerle Yaşıyorum (2014)
Hologram İmparatorluğu (2016)
İstikrarlı Hayal Hakikattir (2018)
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Mide bulandıran öykü
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!