Gaye Su Akyol’dan iki şarkılık çalışma

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Kurt Cobain’in Nirvana grubunun 34 yıl önce Sub Pop’tan yayımladığı, orijinali Shocking Blue’ya ait olan “Love Buzz” şarkısı Gaye Su Akyol (GSA) tarafından kendi tarzıyla yeniden yorumlandı.

Plağın öteki yüzünde yer alan “Böyle Olur mu?” ise bir halk türküsü. Prodüktörlüğü GSA’ya ait olan ve Anadolu Psychedelia’sının ağır sularında yüzen bu iki eser, grunge, surf, drum’n’bass gibi rock’ın alt türlerine de selam duruyor.

