Gaye Su Akyol’dan iki şarkılık çalışma
Gaye Su Akyol, Seattle menşeili plak şirketi Sub Pop’tan çıkan ve prodüktörlüğünü üstlendiği 2 şarkı çalışması ile dinleyicisinin karşısına çıkıyor.
Kurt Cobain’in Nirvana grubunun 34 yıl önce Sub Pop’tan yayımladığı, orijinali Shocking Blue’ya ait olan “Love Buzz” şarkısı Gaye Su Akyol (GSA) tarafından kendi tarzıyla yeniden yorumlandı.
Plağın öteki yüzünde yer alan “Böyle Olur mu?” ise bir halk türküsü. Prodüktörlüğü GSA’ya ait olan ve Anadolu Psychedelia’sının ağır sularında yüzen bu iki eser, grunge, surf, drum’n’bass gibi rock’ın alt türlerine de selam duruyor.
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