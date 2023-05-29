Gaye Su Akyol: 'Unutmayın çok kalabalığız ve çok haklıyız'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:42

Güncelleme: 29.05.2023 - 18:42

Türkiye dün sabah 08.00'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla sandık kapanmasıyla sona eren oy işlemlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sanatçı Gaye Su Akyol, şöyle yazdı:

"Biz evrensel ve zamansız değerlere inanan milyonlarız, 10.000 sene önce de gerçek değer buydu, 10.000 sene sonra da bu olacak. O yüzden dünyanın adalet kantarında, zamanın izafi olduğu tekamül boyutunda biz kazananlarız, eninde sonunda tüm boyutlarda kazanacağız.

İnsan haklarına, eşitliğe, adalete, sevgiye, mutluluğa, huzura, hayallere inanmaya devam ediyorum ben, üzüntümü, hayal kırıklığımı, yasımı inkar etmeden. Gittiğim her yere de kendim olma, inandığım değerleri hakikat kılma savaşımı götüreceğim. Zaten daha iyi bildiğim bir şey de yok. Sizin var mı?

Unutmayın çok kalabalığız ve çok haklıyız.

Görüşmek üzere"