Geleceği kadınlar kuracak

30 Eylül 2022 Cuma, 12:48

Gelecekteki yeni karanlık çağlarda dünyadaki ekosistemler çökmüştür. Hayatta kalabilenlerden seçkinler dünyayla ilişkilerini keserek kalelere yerleşmişlerdir. Ekolojik krizi altetmek içinde gen teknolojisine yatırım yaparak istedikleri herhangi bir canlı formunu yaratabilme kapasitesine ulaşmışlardır. Bu canlı formlarına çömlekler adını vermişlerdir, akıllı çömlek yaratmak yasaklanmıştır. Bazı değiştirilmiş virüsler ve organizmalar vahşi doğaya kaçıp yerkürenin özgün biyosferini silip saldırgan, istilacı yeni yaşam formlarına dönüşmüşlerdir. Kalelerin dışında yaşamda kalabilen çeşitli gruplar vardır: Göçmenler, gezginler, haydutlar. Bu karanlık çağlarda yaşama tutunmak çok zordur, doğa artık insanın baş düşmanı olmuştur.

On üç yaşındaki Vesper (Raffiella Chapman) yatalak babası Darius’la (Richard Brake) ormanda yaşar. Bir zamanlar Kale’de asker olarak çalışan Darius ıskartaya çıkarılır, eski dron robot ile ödüllendirilir. Konuşamayan, felçli babasıyla Vesper bu dronla iletişim kurar. Vesper çok zor koşullar altında hem babasına hem de kendisine bakar. Bilim alanında çok yetenekli bir kızdır, sürekli araştırmalar yapar, araştırmaları, deneyleri sayesinde bir gün ormandan ayrılıp Kale’ye gitme düşleri kurar. Çok hayal kuran annesi Vesper ve kocasını terkedip göçmenlere katılmıştır. Amcası Jonas (Eddie Marsan) acımasız, açgözlü, çıkarcı bir adamdır, çocuklarının kanlarını Kale’ye satıp karşılığında tohumlar alır. Birgün Kale’den kalkan bir uçak ormana düşer. Vesper, gizemli yolcu Camellia’nın (Rosy McEwen) hayatını kurtarır. Camellia’nın babası Kale’deki sentetik biyolojik bölümünün başkanıdır. Vesper’in Kale’ye gitme isteği iyice güçlenir.

Litvanyalı Kristina Buozyte ile Fransız Bruno Samper ortaklaşa gerçekleştirdikleri distopik bilimkurgu, fütüristik masal Vesper’de (Vesper Chronicles/2022) sosyal eşitsizlik, genetik güdümleme, bağnazlık, çevrebilim, erkek egemenliği, yaşamda kalmak, dayanışma temalarını özgün bir anlatım, benzersiz bir görsellikle betimliyorlar. Vesper, duyarlı, çevreci, umut dolu bir çalışma. Dünyanın geleceği konusuna zeki, farklı bir boyutta yaklaşıyor.

Vesper’in umut dolu yaklaşımı, babasını ve bilimi çok sevmesi, saflığı, inadı, kaygısızlığı, güzel bir gelecek düşü kaosu, karmaşayı, kötümserliği uzaklaştırıyor. Ergen Vesper dünyada hala insanlığın, iyiliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın var olduğunu kanıtlıyor. Dahi Vesper tüm genç kuşağın yükünü omuzlarında taşıyor adeta. Gençlerin korkularını, düş kırıklıklarını, endişelerini, yaşama tutunmalarını Vesper’in mücadelesinde gözlemliyoruz. Genç kız totaliter düzene başkaldırıyor, umudu yeşertiyor. Kadınlığın gücünü, erkek hegemonyasına isyanı, yaşamın odağında kadının yer aldığını görüyoruz.

Beş milyon Euro'luk minimalist bütçesiyle Vesper yüksek bütçeli ana akım filmleri geride bırakacak nitelikte. Litvanya’daki soğuk, sisli ormanlarda çalışan Buozyte ile Samper, yeşil bitki örtüsünden, parlak renklerden uzak bir fantastik dünya yaratmışlar. Bu öylesine can çekişen, soluk, ürkütücü bir evren ki insanın gerçekliği ve geleceği üstüne düşünmemize neden oluyor.

Vesper, Annihilation, Children of Men, Stalker, Moon,The Road gibi özgün bilimkurguların içerisinde yer alıyor. Raimondas Dicius’un yapım tasarımları, Henrijs Deicmanis’in set tasarımları, Feliskas Abrukauskas’ın görüntüleri çok etkileyici.

Genç oyuncu Raffiella Chapman Vesper rolünde çok başarılı. Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in yönettikleri, Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen, Richard Brake, Edmund Derhn, Melanie Gaydos’un oynadıkları Litvanya-Fransa-Belçika ortak yapımı Vesper Chronicles (Vesper/2022) bugün gösterime girdi.