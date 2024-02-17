'Geleceğin Sineması' yarışması başvurularını bekliyor

Genç sinema tutkunlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları başladı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:12
'Geleceğin Sineması' yarışması başvurularını bekliyor
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"Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları başladı. Sinema tutkusunu beyaz perdeye taşımak ve genç sinemacılara destek olmak amacıyla düzenlenen yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen sinema öğrencileri, senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar her adımda rehberlik ve maddi destek alma fırsatına sahip olacak.

Başvuruların son tarihi 22 Mart. Yarışmada seçilen 10 senaryo projesi, çekim aşamasında 25 bin liralık maddi destek kazanma fırsatına sahip olacak.

Yarışmaya katılım için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Başvurular, "geleceginsinemasi.com" adresindeki form üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yarışmanın konu ve tür sınırlaması bulunmuyor, bu da katılımcılara geniş bir yaratıcılık özgürlüğü tanıyor.

 


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