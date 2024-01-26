Somer Şef en sinir olduğu yarışmacıyı itiraf etti: 'Ukalalık yaptı'

Berfu Yenerler'in programına konuk olan MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:06
Somer Şef en sinir olduğu yarışmacıyı itiraf etti: 'Ukalalık yaptı'
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MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu.

Özel hayatının yanı sıra MasterChef konusunda da konuşan Somer Şef'i Berfu Yenenler'le oyun oynarken çektiği soru ise Şef'i terletti.

"MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi?" sorusunu yanıtlayan Somer Şef iki yarışmacıya sinir olduğunu açıkladı.

Somer Şef, "İlk başlarda Serhat'a bayağı gıcık olmuştum. Çünkü geldi ukalalık yaptı falan ya ben çok rahat yaparım diye. Sonra tanıdıkça çok sevdim tabii" dedi.

Serhat'ın ardından bir yarışmacıya daha sinir olduğunu belirten Somer Şef bu yarışmacının ilk sezondan olduğunu söylerken, ismini tüm ısrarlara rağmen vermedi.

Yarışmacılara sinir olmaktan ziyade potansiyellerine ortaya koyamamalarından dolayı öğretmenlik güdüsüyle kızdığını belirten Somer Şef, Güzide'nin yarışmanın başında bilerek elenmesine epey üzüldüğünü belirtti.


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