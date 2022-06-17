Geleneksel Harbiye Açık Hava Yaz Oyunları başladı

17 Haziran 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın gelenekselleşen Harbiye Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında önceki akşam “İki Efendinin Uşağı” adlı oyun sahnelendi. Şehir Tiyatroları’nın en keyifli oyunlarından olan “İki Efendinin Uşağı” Carlo Goldoni’nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı en seçkin örneklerden biri... Canlı okestranın yer aldığı müzikli oyunda, oyuncuların hepsi birbirinden başarılıydı. İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia dell’ Arte’nin kostüm, maske ve makyajlarıyla birleştiren oyun, açık havada bulunan biz seyircileri 18. yüzyılın deyim yerindeyse eğlenceli bir Akdeniz kasabasına doğru yolculuğa çıkardı.

Tiyatroya pandemide hasret kaldık, biz tiyatro tutkunlarının sloganı: Sezon kapanmamalı... Önümüzdeki günlerde açık havada farklı oyunlarla devam edecek yaz oyunları ağustosta da gerçekleşecek. “İki Efendi’nin Uşağı” adlı oyunda da söylendiği gibi “Sahne boş kalmamalı”...

Aslı Öngören’in yönettiği “İki Efendinin Uşağı”, kostümleri, dekor tasarımı ve rejisiyle tam notu hak ediyor.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Pantolone, kızı Dottore’yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine âşıktır ancak daha önce Pantolone’nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi’nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Oyun, sözlü gelenekten beslenen İtalyan halk tiyatrosu Commedia dell, Arte’nin seçkin örneklerinden biri aslında ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerliyor. Oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.

AÇIK HAVA YAZ OYUNLARI DEVAM EDİYOR

- William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği 12. Gece; 18, 19 Haziran.

- Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği Hastalık Hastası; 21, 22 Haziran.

(Oyunların başlama saati 21.00 - Oyunların biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir.)