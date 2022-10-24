Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda "geleceğin ustaları" belli oldu

24 Ekim 2022 Pazartesi, 23:05

Zeytinburnu Belediyesi'nin "Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" çatısı altında 9 yıldır düzenlediği "Geleceğin Ustaları" yarışmasında dereceye giren eserler açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Hüsn-i Hat", "Minyatür", "Tezhip", "Çini" ve "Kalem İşi" kategorilerinde eserlerin kabul edildiği yarışmada toplam 42 eser ödül almaya hak kazandı.

Amatör ve profesyonel olarak yapılan başvuruların kabul edildiği ve dereceye girenlerin seçici kurul tarafından belirlendiği Geleceğin Ustaları Yarışması'nda, iki kategoriye ayrılan Hüsn-i Hat dalında birinciliği Ahmet Ali Namazi ve Züleyha Öztürk Yaylakçıoğlu'nun eserleri kazandı.

Çini branşında Zeynep Çelik'in çalışması birinci olurken, "Tezhip"te Roya Şeykbu, "Minyatür" kategorisinde Selahattin Görkem Çağrı Dizdar, Kalem İşi eserlerde ise Arzu Altınbaşak'ın çalışmaları birinciliğe değer görüldü.

Ödüller 26 Kasım'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sergi açılışındaki törenle verilecek.

Kategori birincilerine 30'ar, ikincilere 20'şer üçüncülere ise 15'er bin lira para ödülü dağıtılırken, teşvik ödülü kazanan eserler ise 10 bin lira para ödülü alacak.