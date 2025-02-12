'Genç Caz+' programının başvuruları başladı...

1-18 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak olan 32. İstanbul Caz Festivali'nin "Genç Caz+" programına başvurular başladı.

'Genç Caz+' programının başvuruları başladı...
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 23:18

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nin genç müzisyenleri desteklemek amacıyla oluşturduğu "Genç Caz+" programına başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival 1-18 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Caz, funk, r&b, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop ve türler arası doğaçlama içeren müzikler yapan genç müzisyenlerin başvurularının alınacağı programda, gençler hem festivalde konser verme fırsatı yakalayacak hem de festival sonrası hazırlanacak Genç Caz+ albümünde yer alacak.

Bu yıl 23. yaşını kutlayan "Genç Caz+", Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 28 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform sağlamayı hedefliyor.

Belirlenecek müzisyen ve topluluklar, festival kapsamında şehrin farklı semtlerindeki parklarda gerçekleştirilen "Parklarda Caz" etkinlikleriyle uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak.

Programın seçici kurulunda müzisyenler Ayşe Tütüncü, Selen Gülün, Çağıl Kaya ve Nihal Saruhanlı, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, Genç Caz+ müzisyeni ve Aposto yöneticisi Orhun Canca, yapımcı Sinan Sakızlı ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Başvurular, 25 Nisan'a kadar devam edecek.


Etiketler: #İstanbul Kültür Sanat Vakfı #İstanbul Caz Festivali #genç caz+ #caz festivali

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