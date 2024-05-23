Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını saahneleyecek

Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:18

Güncelleme: 23.05.2024 - 22:18

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 25 Mayıs'ta Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü eseri "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek. SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu klasik eser Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

MOZART'IN "SARAYDAN KIZ KAÇIRMA" OPERASI YENİDEN SAMSUN'DA

Mozart'ın, 26 yaşındayken bestelediği "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Türk kültüründen esinlenmiş sahneleri ve müziğiyle dikkat çekiyor. Operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun, uşağı Pedrillo ile birlikte Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

BAŞROLDE ERDEM ERDOĞAN VE SEZGİ ELHÜSEYNİ

Operanın orkestra şefliğini Patrick David Murray üstlenirken, sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık tarafından gerçekleştirildi. Operada başrol oyuncuları arasında Belmonte rolünde Erdem Erdoğan, Konstanze rolünde Sezgi Elhüseyni, Osmin rolünde Engin Suna, Blonde rolündeB Haksoy, Pedrillo rolünde Gürkan Sezgin ve Selim Paşa rolünde Eray Dönmez yer alıyor.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın yaptığı eserin sahne ışıkları Murat Yılmaz tarafından hazırlandı. Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının sahne üstünde yer aldığı operanın başkemancılığını ise Didem Tepe üstleniyor.

"Saraydan Kız Kaçırma" operası, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.