Gençler kutlu, mutlu oldu!

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak en çok çocuklar, gençler için anlamlı. Onlar neye nasıl ve niye sahip olduklarını sorgulamak, anlamak için önce kutlamalı. Cumhuriyet olmasaydı, nerede ne olacağımızı, durup düşünmeli. Bunu da en iyi kültür sanat etkinliklerinin katkısıyla yapabilirler. Sanat, gençlerin kolay, ücretsiz, özgürce ulaşmaları gereken, ekmek kadar, su kadar önemli. İşte Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) kurulduğu 2006 yılından beri bu amaçla seçilen yetenekli çocuklara önce klasik müzik eğitimi veriyor, sonra sahneye çıkarıyor, konserler verdiriyor. Şefleri Rengim Gökmen’in en sevdiği, en çok emek verdiği işlerden biri bu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şeflerinden olan üstat, en çok bu konserlerinde coşku duyuyor denilebilir. Kurulduğu yıldan beri fırsat bulduğum her konserini izlemekten mutlu olduğum DÇSO’nun 23 Nisan’da Galataportİstanbul’da verdiği konseri de büyük kalabalıkla izlemiştim. Bu kez bütün kenti değil, bütün yurdu sarmış Cumhuriyet Bayramı heyecanına Galataportİstanbul’u hıncahınç dolduranların yanında limana yanaşmış gemilerin balkonlarından bile küçük kâğıt bayraklarını sallayan yolcular da eşlik etti.

TÜRKÜLER, MARŞLAR

Sevilen 7 Türkü, 7 Marş, repertuvarındaki konsere kadın korosu Sirene de eşlik etti. Ayrıca erkekler de vardı aralarında. Türkülerin hepsini biliyorduk, mırıl mırıl mırıldanarak eşlik ettik, marşlarda dayanamadık, biz dinleyiciler de katıldık. Ama sesimizi yeterince gür bulmayan Rengim Gökmen, Gençlik Marşı’nı bir kez daha çaldırıp meydanı inlettirdi: “Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar!” Bu marşı dilerim ki Cumhuriyetin 100. yılında, sokaklarda hep beraber coşkuyla söyleyelim, TC’nin fabrika ayarlarına dönüşünü kutlayalım!

GÖZ KIRPANLAR

Konser sonrası maestronun şahsında orkestrayı oluşturan gençleri kutladım. Rengim Gökmen’e bütün kentte kutlama heyecanının yaşandığını, bundan önceki yıllarda ilgisiz kalan AKP’li belediyelerin de bu yıl görkemli kutlamalar düzenlediğini, Beyoğlu Belediyesi’nin Galata Meydanı’nı bayraklarla süslediğini anlattım. Bilgece “Herkes karşı mahalleye göz kırpıyor” diye özetledi durumu. Konumu gereği fazla yorum yapmadı ama büyüdükçe yerlerini gelen gençlere bırakan orkestra elemanlarının başarısına değinip Cumhuriyetin onlarla değerlendiğini anlattı. Kendisinden marş repertuarlarına Mülkiye marşını da almalarını rica ettim. “Ey Vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz!” Konser alanından ayrılırken halk, ellerinde bayraklar, Boğaz’daki ışık ve havai fişek gösterilerini görebilecekleri yerleri dolduruyor, sahil kalabalıktan geçilmiyordu.

SANATÇILARA DA BAYRAM

Cumhuriyet Bayramı, sadece İstanbul’da değil, bütün yurtta coşkuyla kutlandı. Bu klasik bir TRT haber bülteni cümlesi değil. Merzifon’da Ferhat Göçer, Bursa’da Nilüfer konseri. Üsküdar gibi muhafazakar ve dindar mahallede “Yuh Yuh!” söyleyen Selda Bağcan. Beşiktaş’ta Duman, Taksim’de Murat Koç, Maltepe’de Göksel, Kartal’da Oğuzhan Koç, Maçka Demokrasi Parkı’nda Yaşar, Sarıyer merkezde Hayko Cepkin, Avcılar’da Sertab Erener diye devam ediyor bu liste. Anlaşılan o ki sadece ücretsiz konserlerle coşan her yaştan gençler değil, bu konseri veren sanatçılar da kaşeleriyle bayram ediyor!