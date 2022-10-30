Spor dünyası 29 Ekim'i coşkuyla kutladı: Sonsuz ol Cumhuriyet
Spor dünyası, federasyonlar, kulüpler, başkanlar, Cumhuriyetimizin 99. yıl coşkusunu yayımladıkları mesajlarla, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla kutlarken ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle andı.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve binlerce taraftarın katılımıyla dün gece Bağdat Caddesi’nde “Fener Alayı” yürüyüşü gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park’ın Dolmabahçe’ye bakan terasında Atatürk’ün hologram teknolojisiyle Nutuk’u okuduğu bir etkinlik düzendi.
FENERBAHÇE: Cumhuriyetin Feneri haykırıyor: Yaşa, sonsuz ol Cumhuriyet. Sonsuza dek Atamızın izinde, Cumhuriyetle yaşa. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
GALATASARAY: Her 29 Ekim, senin ve eserinin büyüklüğünü görüyoruz bir kez daha. Her 29 Ekim senin silinmez izin, kalbimizde taşıdığımız değişmez resmin. Cumhuriyetin 99. yaşında...
BEŞİKTAŞ: Yüce Atatürk, senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda 99 yıldır yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. 20 yaşımızdan beri Cumhuriyetiz.
TRABZONSPOR: Cumhuriyetin ilk günkü heyecanıyla; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç
durmadan yürüyoruz. İlelebet payidar kalacak
Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı,
rahmet ve minnetle anıyoruz.
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