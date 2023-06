Ayvalık’ta sinema günler için geri sayım başladı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:34

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:34

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 24 Haziran - 2 Temmuz tarhileri arasında sinema severlerle buluşuyor. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik programında yılın öne çıkan filmleri yer alıyor.

Yapılacak gösterimlerde dünya festivallerinde gösterilen 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Her gece 21.15’te başlayacak filmler Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın bahçesinde izlenebilecek. Biletler 17 Haziran Cumartesi gününden itibaren Biletix üzerinden satışa çıkacak.



Etkinlik çerçevesinde düzenlenecek film gösterimleri ise şu şekilde:





AVATAR: SUYUN YOLU

Açık Hava Film Geceleri, James Cameron’ın yönettiği, 2023 Akademi Ödülleri’nde En iyi Efekt dalında Oscar kazanan Avatar: Suyun Yolu filminin gösterimiyle başlayacak. İlk filmin on yıl sonrasında geçen Avatar: Suyun Yolu, Pandora dünyasına dönüyor ve Sully ailesinin hayatta kalmak için verdiği savaşı bu kez görkemli okyanuslarda anlatıyor. Seyircilerin yeni Na'vi kültürleri ile tanışacağı, tüm zamanların en çok hâsılat yapan üçüncü filmi unvanını alan Avatar: Suyun Yolu’nun oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis ve Kate Winslet yer alıyor.

THE BANSHEES OF INISHERIN

25 Haziran akşamı ise 2004 yılında bir kısa metrajla başladığı kariyerine In Bruges, Seven Psychopaths ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibi başarılı filmlerle devam eden Martin McDonagh’ın 2022 Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan filmi The Banshees of Inisherin beyaz perdede olacak. McDonagh, filmde ilk uzun metraj filmi In Bruges’den tam on dört yıl sonra usta oyuncular Brendan Gleeson ve Colin Farrell’ı tekrar bir araya getiriyor. Venedik Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell) ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanan The Banshees of Inisherin; BAFTA ve Altın Küre’de pek çok ödüle layık görülmüş, ayrıca 9 dalda Oscar’a aday gösterilmişti.

HÜZÜN ÜÇGENI

2022 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan, Ruben Östlund imzalı Hüzün Üçgeni 26 Haziran akşamı Ayvalıklı sinemaseverlerle buluşacak. Force Majeure ve The Square filmleriyle tanınan Östlund, bu kez içinde milyarder yolcuların olduğu bir geminin batmasıyla ıssız adaya düşen farklı sınıflardan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Sınıf ve toplum davranışları üzerine bir hiciv sunan filmde Woody Harrelson, Harris Dickinson ve Charlbi Dean başrollerde yer alıyor.

KURAK GÜNLER

27 Haziran gecesi açık havada Emin Alper’in, prömiyerini 2022 Cannes Film Festivali’nde yapan, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden En İyi Yönetmen başta olmak üzere 9 ödülle, 33. Ankara Film Festivali’nden En İyi Film dahil 6 ödülle ayrılan filmi Kurak Günler izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci ve Erol Babaoğlu’nun yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan ve su sıkıntısı çeken Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

DALI DIYARI

American Psycho filminin yönetmeni Mary Harron’ın yeni filmi Dali Diyarı 28 Haziran akşamı Açık Hava Film Geceleri’nde gösterilecek. Ben Kingsley ve Barbara Sukowa'nın performanslarıyla büyük beğeni toplayan film, 20. yüzyılın en hayranlık uyandıran sanatçıların Salvador Dali’nin büyük bir sergiye hazırlığı sırasında geçiyor. Bu süreci serginin gerçekleşeceği galerinin asistanı James aracılığıyla takip eden yönetmen Harron, Dali ve eşi Gala’nın birlikteliği üzerindeki perdeyi de aralıyor ve bilinmeyen maceraları gözler önüne seriyor.

DÜŞMAN KARDEŞLER

Açık Hava Film Geceleri’nde 29 Haziran akşamı nostalji rüzgârı esecek. İtalyan Yeni Gerçekçiliği içinde yetişse de kısa sürede kendi üslubunu geliştiren Luchino Visconti’nin uluslararası alanda ünlenmesine büyük katkı sağlayan filmi Düşman Kardeşler beyaz perdede olacak. Film, 1960’lı yıllarda daha iyi bir hayat umuduyla ülkenin güneyindeki yoksul köylerini terk ederek kuzeye göç eden bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

SUÇ BENDE

30 Haziran akşamı, perdede iki film izleyiciyle buluşacak. Peter Von Kant’ın ardından polisiye bir komediyle 1930’lar Fransa’sına dönen François Ozon imzalı Suç Bende. Film, ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanan yeteneksiz ve beş parasız aktris Madeleine Verdier ve onun savunmasını yapan en yakın arkadaşı avukat Pauline’i merkeze alıyor. Ozon’un “nihayetinde kız kardeşliğin zaferi hakkında” diyerek tarif ettiği filmin sürprizi ise filme ortasında dahil olan Isabelle Huppert.

SONSUZ SIR

30 Haziran’da gösterilecek ikinci film ise; dünya prömiyerini 2022 Venedik Film Festivali’nde yaptıktan sonra yılın en beğenilen yapımlarından birine dönüşen Sonsuz Sır. The Souvenir Part 1 ve Part 2 ile Archipelago filmleriyle tanıdığımız İngiliz yönetmen Joanna Hogg, Sonsuz Sır’da bir kez daha Tilda Swinton’la çalışıyor ve hem anneyi hem de kızını canlandıran usta oyuncu tüm filmi tek başına sürüklüyor. Eski bir otele yerleşmelerinin ardından anılar ve gizlenen gerçeklerle yüzleşen bir anne kız ilişkisini gotik bir atmosferde anlatan Sonsuz Sır, ABD Ulusal Eleştirmenler Birliği’nce 2022’nin en iyi on bağımsız filmi arasında gösterildi.

RESMI YARIŞMA

Arjantinli yönetmen ikili Gastón Duprat ile Mariano Cohn imzalı Resmi Yarışma, Penélope Cruz ve Antonio Banderas ile Arjantin'in en tanınmış oyuncularından Oscar Martinez'i başrollerde buluşturuyor. 1 Temmuz akşamı gösterilecek film, sinema dünyasının perde arkasını hicvediyor. İkonik bir filmi çekmesi için görevlendirilen ünlü bir yönetmen, biri Hollywood’un yakışıklı oyuncusu diğeri radikal bir tiyatro oyuncusu iki başrol ve gittikçe garipleşen istekler, ilişkiler ve devreye giren egolar…

SAINT OMER

Açık Hava Film Geceleri, 2 Temmuz akşamı gösterilecek Saint Omer filmiyle sona erecek. Belgeselleriyle tanınan yönetmen Alice Diop, ilk kurmaca filmi Saint Omer’de, Fabienne Kabou’nun gerçek hikâyesinden yola çıkarak yarı belgesel yarı kurmaca bir dünya yaratıyor. Film, bebeğini sahilde terk ederek ölümüne neden olmakla suçlanan bir kadının davasını izlemeye giden genç yazar Rama’yı ve dava sürecini konu alıyor. İzleyiciyi göçmenlik, annelik, ayrımcılık üzerine düşündüren film, önyargıları da sorgulamaya neden oluyor. Geçtiğimiz Oscar ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisi için Fransa adına yarışan ama adaylık alamayan Saint Omer, Venedik Film Festivali ve César Ödülleri’nde En İyi İlk Film seçilmiş ve pek çok eleştirmence yılın en iyileri arasında gösterilmişti.