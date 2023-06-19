La Casa de Papel’in yeni Spin-Offundan fragman geldi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:43

Hayranlar yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından La Casa de Papel evreni ile yeniden buluşacak. 2021 yılında 5. sezonu ile final yapan dizi geçtiğimiz yıl bir Kore uyarlaması ile ekranlara geri dönmüştü. Sırada ise Pedro Alonso'nun hayat verdiği Berlin karakterine odaklanan bir spin-off var. 29 Aralık'ta yayımlanması beklenen dizi 44 milyon değerinde bir mücevher vurgununu hedefliyor.

BAŞROL: PEDRO ALONSO

Bu yılın sonlarına doğru yayımlanması beklenen Berlin dizisinde Pedro Alonso, Andrés de Fonollosa ya da diziye de adını veren Berlin rolüne geri dönüyor. La Casa de Papel’in öncesini anlatan dizide ayrıca Keila rolünde Michelle Jenner, Cameron rolünde Begoña Vargas, Roi rolünde Julio Peña, Damián rolünde Tristán Ulloa ve Bruce rolünde Joel Sánchez yer alıyor. Tüm öncül yapımlarda olduğu gibi, dizi ilerledikçe daha fazla karakterin ortaya çıkması için alan var.



İlk olarak İspanya’da Antena 3 kanalında yayımlanan dizi, yayın platformunun uluslararası dağıtımı için satın alındı. Aralık 2021’de final sezonu iki kısım halinde yayımlanan dizi, ilk haftasında 190 milyondan fazla izlenme saati elde etti. Toplamda 5 sezondan oluşan yapım konusu, müzikleri, mizahı ve karakterleriyle büyük beğeni topladı.



Berlin dizisiyle ilgili ilk tanıtım fragmanı geçen mart ayında paylaşılmıştı. Şimdi de Netflix’in Brezilya’da canlı olarak gerçekleştirdiği TUDUM 2023 etkinliği ile yeni bir tanesi daha yayımlandı.

