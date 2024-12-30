Geride kalmak üzere olan yılda yine önemli isimler müzikseverlerle buluştu: 2024'e stat konserleri damga vurdu

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Bu yıl özellikle stadyum konserleri ise dikkat çekiciydi. İtalyan tenor Andrea Bocelli, Ajda Pekkan, Hayko Cepkin ve Yalın gibi sevilen sanatçılar, İnönü Stadı’nda binlerce kişinin karşısına çıktı.

Türkiye’de konser veren önemli gruplar arasında ise Placebo, Scorpions, Manowar, Massive Attack, Judas Priest, 30 Seconds to Mars gibi önemli topluluklar yer aldı. Bryan Adams, Gregory Porter, Loreena McKennitt, Chris Isaak, Jose Carreras gibi usta sanatçılar da İstanbullu hayranlarının kulaklarının pasını sildi.

Dünyaca ünlü DJ’ler Tiesto ve David Guetta da bu yıl İstanbul’da dinleyicileri coşturdu.

İŞTE EN ÇOK BİLET SATANLAR

Bilet satış platformlarından Bubilet de yılın en çok bilet satan sanatçılarını açıkladı.

Bu yıl yaptığı açık hava ve stadyum konserleri ile dikkat çeken Türk pop müziğin başarılı erkek yorumcularından Yalın, zirvede yer almayı başardı. Bu yıl ikinci albümü “Akkor”u da yayımlayan Melike Şahin, çok sayıda sanatçının şarkılarını yorumladığı 80 parçalık “Mücevher” albümü çıkan Cem Adrian ve uzun yıllar sonra “Kufi” adlı albümleriyle müzikseverlerle buluşan Duman da listede yer aldı.

Liste şöyle:

1. Yalın,

2. Gökhan Türkmen,

3. Sagopa Kajmer,

4. Cem Adrian,

5. Melike Şahin,

6. Emir Can İğrek,

7. Semicenk,

8. Duman,

9. Mert Demir,

10. Dedublüman.

FESTİVAL YASAKLARI HALKI CEZALANDIRDI

Türkiye’de son yıllarda AKP ve MHP’nin belli bir yaşam tarzını hedef alan yasaklamaları festivallerin düzenlenmesine engel olmaya başlamıştı. Uzun yıllardır düzenlenen birçok festival, bir kısım gerici topluluğun hedef göstermesinin ardından kaymakamlık ve valilikler eliyle itiraz edilememesi için son hafta ya da son gün iptal ediliyordu. Bu nedenle birçok festival artık ya düzenlenemiyor ya da düzenlenebilen yerlere taşınıyor. Bunun en büyük örneği ise Zeytinli Rock Festivali. Festival, ismini aldığı Balıkesir’in ilçesinde son birkaç senedir iptal ediliyordu. Bu yıl çözüm festivalin Muğla’ya taşınmasıyla aşılabildi. 2022 yılında Eskişehir Valiliği tarafından iptal edilen Anadolu Fest ise o yıldan beri düzenlenemiyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali ise en son 2023 yılında getirilen kamp yapma ve içki içme yasaklarının ardından 2024 yılında yapılamadı.

Üniversitelerin bahar şenlikleri de bu yıl yasaklardan etkilendi. ODTÜ’nün bahar şenliğine yasak getirilmesine karşın öğrencilerin çabalarıyla baskı altında yapıldı. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğrenci topluluklarının bahar şenliği başvurusunu, “Kızlı erkekli konserler istemiyorum” diyerek reddetti. Üniversitelerde müzik dışında çeşitli festivaller de yasaklardan etkilendi.