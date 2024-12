2024 yılının son konserinde mevsimler arası müzikal bir yolculuk

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:51

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2024-25 sezonunda da Vakfın sponsorlarından olduğu 2024 yılının son konserini 26 Aralık'ta verecek olan Orkestra Akademik Başkent, ülkeler ve mevsimler arasında bir müzikal yolculuk ile yeni yılı kucaklamaya hazırlanıyor. Konserin solistleri iki kemancı Alexandra Conunova ve Can Özhan. Conunova’nın Piazzolla'nın çekici bir eseri olan Buenos Aires'te dört mevsimini, Özhan’ın da Vivaldi'nin tanınmış eseri dört mevsimini seslendireceği konserde orkestrayı OAB'in müzik direktörü Orhun Orhon yönetecek.

Alexandra Conunova; Hannover'daki Joseph Joachim Keman Yarışması'nda birincilik ödülü ve Moskova'daki XV. Uluslararası Çaykovski Yarışması ile Singapur Uluslararası Keman Yarışması'nda ödül kazanan Alexandra Conunova, virtüözlüğü, sıcak tonu, etkileyici renk yelpazesi ve kusursuz tekniğiyle takdir edildi. Ayrıca Londra'daki Borletti-Buittoni Trust tarafından prestijli Üyelik Ödülü'nü aldı. Uluslararası birçok orkestrayla sahneye çıkan keman sanatçısı 2025 sezonunda da yine dünyaca ünlü orkestralar ve şefler ile sahnede olacak.

Can Özhan; 4 yaşında müzik hayatına başlayan ve Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman bölümüne giren Özhan, kısa sürede enstrümanında gelişimi neticesinde ilk resitalini on iki, ilk orkestra ile solist konserini on üç yaşında verdi. 2006-2009 yıllarında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasının kuruluşunda yer alarak, 2007-2010 yılları arasında Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası ile yurt içi ve yurt dışında birçok önemli konser ve festivallerde yer aldı. Akdeniz Oda Orkestrası ve Filarmoni Antalya Orkestralarının kuruluş görevlerini üstlendi, bu orkestraların baş kemancısı ve solisti olarak konserler verdi. Uluslararası birçok yarışmada birincilik ödülü kazana Can Özhan 2021’de Lansmanı yapılan CAMERATALIA’nın kurucusudur. Sanatçı, profesyonel müzik çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan Filarmoni Orkestrası, Milli Reasürans Oda Orkestrasının daimi üyesi olarak devam etmektedir

Orkestra Akademik Başkent, Denizbank konser serisi içerisinde yer alan ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı sponsorluğunda gerçekleşecek konseri 26 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'da CSO Ada Mavi Salon'da.