İDOB'un 'Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

İDOB'un 'Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerle buluştu
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AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 23:19

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "Yeni Yıl Konseri" Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Doğanın döngüsünü ve yeni başlangıçların coşkusunu kutlamak için düzenlenen konserde, Johznn Strauss, Dmitri Şostakoviç, Antonio Vivaldi, Aram Haçaturyan, Georges Bizet, Carlos Gardel, Bedrich Smetana, Leo Delibes, Aleksandr Borodin, Giacomo Puccini, Emmerich Kalman ve Ulvi Cemal Erkin'in eserlerinden seçki icra edildi.

İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konserde, Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB korosu da sahne aldı.

Eserin bale koreografisini Uğur Seyrek, MDTistanbul koreografisini Tuğçe Göncü ve Emre Karaca, ışık tasarımını ise Taner Aydın yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde solistler Caner Akın, Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Mert Süngü, Görkem Ezgi Yıldırım, solist dansçılar İlke Kodal, Çağatay Özmen, Deniz Kılınç Tunçeli, Olcay Tunçeli, Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem Atik Tuncay, Mehmet Nuri Arkan ve MDTistanbul Projesi dansçıları sahneyi paylaştı.


Etiketler: #İstanbul Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi #yeni yıl

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