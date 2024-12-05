'Gibi' dizisi 6. sezon için sete çıktı: Resmi duyuru geldi!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:21

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:21

Gibi dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, “Ama siz 6. sezon yayın tarihini abarttıkça abarttınız, abarttıkça abarttınız” ifadeleriyle hayranlara gönderme yapıldı. Paylaşımda ayrıca “Gibi sete çıktı” açıklaması yer aldı.

Ama siz 6. Sezon yayın tarihini abarttıkça abarttınız, abarttıkça abarttınız. ????



Gibi sete çıktı.?? ?? pic.twitter.com/8YoindX5hm — Gibi (@gibidizisi) December 5, 2024

Son olarak 5. sezonu “Demir Kalenin Kuzgunları: Ahşap Sandığın Muhafızları” adlı bölümüyle 31 Mayıs 2024’te tamamlayan Gibi, özgün hikayeleri ve kara mizah unsurlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yeni sezonun yayın tarihi ise merakla bekleniyor.

Hayranların beklentisini zirvede tutan bu gelişmeyle, Gibi bir kez daha gündeme oturmayı başardı.