'Gibi' dizisi 6. sezon için sete çıktı: Resmi duyuru geldi!

Fenomen haline gelen ve Exxen platformunda yayınlanan 'Gibi' dizisinin 6. sezonu için resmi açıklama yapıldı. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizinin yeni sezon çekimlerine başlandığı, dizinin sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla duyuruldu.

'Gibi' dizisi 6. sezon için sete çıktı: Resmi duyuru geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:21

Gibi dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, “Ama siz 6. sezon yayın tarihini abarttıkça abarttınız, abarttıkça abarttınız” ifadeleriyle hayranlara gönderme yapıldı. Paylaşımda ayrıca “Gibi sete çıktı” açıklaması yer aldı.

Son olarak 5. sezonu “Demir Kalenin Kuzgunları: Ahşap Sandığın Muhafızları” adlı bölümüyle 31 Mayıs 2024’te tamamlayan Gibi, özgün hikayeleri ve kara mizah unsurlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yeni sezonun yayın tarihi ise merakla bekleniyor.

Hayranların beklentisini zirvede tutan bu gelişmeyle, Gibi bir kez daha gündeme oturmayı başardı.


Etiketler: #Gibi #Feyyaz Yiğit #Kıvanç Kılınç #Ahmet Kürşat Öçalan

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