'Gidion'un Düğümü' oyununun prömiyeri, Müze Gazhanane'de gerçekleşti

Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Gidion'un Düğümü" Müze Gazhanane Meydan Sahne'de izleyicisi ile buluştu.

'Gidion'un Düğümü' oyununun prömiyeri, Müze Gazhanane'de gerçekleşti
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Gidion'un Düğümü"nün prömiyeri, Müze Gazhanane Meydan Sahne'de yapıldı.

Johnna Adams'ın yazdığı, Ersin Umulu'nun yönettiği oyun, sosyal medyanın yarattığı toplumsal baskı ve şiddeti ele alırken, eğitim sistemini eleştiriyor.

"Amerikan Eleştirmenler Birliği Ödülü" ile "Çağdaş Amerikan Tiyatrosu Festivali'nde (CATF) "Seyirci Ödülü" alan eserde, Özge Özder ve Özgür Kaymak rol alıyor.

Hatice Yurtduru'nun dramaturg olarak yer aldığı eserde, müziklere Barış Manisa imza attı.


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