Gişede dönüm noktası: 'Ters Yüz 2' dünya çapında rekor sürede 1 milyar doları geçti

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:22

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:22

Pixar ve Disney'in merakla beklenen devam filmi 'Ters Yüz 2', dünya çapında 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak animasyon filmleri arasında tarihi bir başarıya imza attı. Film, bu başarıyı vizyona girdiği 19. gün olan Pazar günü elde ederek, tüm animasyon filmleri arasında bu dönüm noktasına en hızlı ulaşan film oldu.

'Ters Yüz 2', üçüncü hafta sonunda Kuzey Amerika'da toplam 469,3 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Uluslararası alanda ise 545,5 milyon dolarlık yabancı hasılatla 1,015 milyar dolarlık küresel hasılata ulaştı.

Pixar'ın bu filmi, yaklaşık bir yıl önce 'Barbie'den bu yana küresel gişede 1 milyar dolar barajını aşan ilk film oldu. Ayrıca, animasyon filmleri arasında bu başarıya ulaşan 11. film olarak kaydedildi. Disney, Pixar ve Walt Disney Animation yapımlarından oluşan bu listeye hakim durumda, çünkü bu filmlerin sekizi Disney'in imzasını taşıyor.

Yönetmenliğini Kelsey Mann'ın üstlendiği 'Ters Yüz 2', Riley'nin ergenlik çağına gelmesiyle birlikte "kafa" merkezine taşınan yeni bir duygu kadrosunu tanıtıyor. Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti; yeni karakterlerin gelişi karşısında ne hissedeceklerinden pek emin değildir.



