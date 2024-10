Göbeklitepe Film Festivali 3. kez yapılıyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü yapılan Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, “Sinema sanatı ile kültürel mirası buluşturan festival” sloganıyla önceki gün başladı. Festivalin açılışı Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filminin özel gösterimiyle yapıldı. Gösterimin ardından Selman Nacar izleyicilerin sorularını yanıtladı. Festival yarın akşam yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

UZUN METRAJ DA DAHİL OLACAK

Festivallerin kentler için ne kadar önemli olduğunu belirten Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Direktörü Mustafa Deniz Doğan, altı yıl önce Şanlıurfa’ya taşındığını, ilk kısa filmini burada çektiğini, burada tanıştığı sinemacılarla Göbeklitepe Film Festivali fikrini konuştuğunu ve festivalin bu fikir tartışmalarının ardından doğduğunu vurguladı. Doğan, belgeseller ve kısa filmlere her yıl iki uzun metraj kurmaca filmleri dahil ettiklerini söyleyerek “Uzun metraja yavaştan hazırlık yapıyoruz aslında. Tabii uzun metraj çok büyük bütçe istiyor. Maddi olarak ve ekip olarak bu seviyeye ulaştığımızda uzun metraj kategorisini de katmayı düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda” ifadelerini kullandı.

Festival program direktörü Ahmet Yavuzel ve festival koordinatörü Mustafa Deniz Doğan

Her yıl Göbeklitepe’den bir sembolü afişe taşıyan festival yönetimi, bu yıl afişte, dünyanın bilinen ilk gerçek boyutlu insan boyundaki heykeli olarak tarihte önemli bir yeri olan “Urfa Adamı” heykeline yer veriyor. Doğan, Şanlıurfa’nın bu konuda çok zengin olduğunu belirterek “Bundan sonraki yıllarda ise yeni keşfedilen Karahantepe, Sayburç, Harbetsuvan gibi kazılarda keşfedilen figürlere yer vermek istiyoruz” dedi.

İLGİ BÜYÜK

Doğan, Şanlıurfa halkının festivale olan ilgisinin büyük olduğunu dile getiriyor. Son yıllarda festivalin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmasının da şehirde yaşayanların ve turistlerin katılımını artırdığını vurgulayan Doğan, “Festivalin kültürel etkisi, bölgenin tarihine ve Göbeklitepe’nin dünya mirasındaki önemine vurgu yapmasıyla dikkat çekiyor. Şehirdeki genç sinemacılar, festivalin sunduğu atölyeler ve paneller sayesinde sektör profesyonelleriyle tanışma fırsatı bulurken sinemaseverler ise festival boyunca farklı ülkelerden birçok filmi izleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

19 FİLM JÜRİ KARŞISINDA

“Ulusal kısa film”, “uluslararası kısa film” ve “arkeoloji ana temalı belgesel” kategorilerinde toplamda 19 film jüri karşısına çıkacak. “Ulusal kısa film” kategorisinde Derya Uygurlar’ın “Yavru Karınca”, Ece Akalın Alagöz’ün “Benim de”, Muaz Güneş’in “Hayırlı Olsun Ziyareti”, Tuvana Simin Günay’ın “Dank”, Onur Güler’in “Hangi Gece Büyüdüysem”, Ali Rıza Beyazıt’ın “Teamül”, Yakup Tekintangaç’ın “Mori” ve Kadir Eman’ın “Tablo“ filmleri yarışacak. “Uluslararası kısa film” kategorisinde Mohamed Elwy’nin “Can You Keep a Secret?!”, Bahador Zamani’nin “-12”, Abdelkader Guidoum’un “Coup de Pouce”, Amirhossein Hatami’nin “Somewhere to Stay”, Serna Amini’nin “47:10’:00”, Antoine Stehle’nin “Habibti”, Charly Delporte’un “Echo” ve Alireza Kazemipour’un “The Gold Teeth” filmleri jüri karşısına çıkacak. “Arkeoloji ana temalı belgesel” yarışmasında da Kadir Uluç’un “Midas’ın İzinde”, Raul Losada’nın “The Villa of the Centaurs” filmleri yarışacak.