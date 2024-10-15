'Gök Kubbe' oyunu İstanbul’da: Kadınların gücü ve adalet arayışı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:57

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lucy Kirkwood’un yazdığı ve daha önce Londra ile New York’ta sahnelenen “Gök Kubbe” adlı oyunu İstanbul seyircisiyle buluşturuyor. Ali Gökmen Altuğ'un yönetmenliğinde sahnelenen bu güçlü yapım, kadın dayanışması, adalet ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine derin bir sorgulama sunuyor.

KADINLAR KADINI YARGILIYOR

“Gök Kubbe”, jüri üyesi 12 kadının, bir cinayete karışan Sally’nin hamile olup olmadığını belirlemeye çalışmasını konu alıyor. Sally, cinayet anında yanında olduğu adamın asılmasına rağmen hamile olduğunu iddia ettiği için asılmaktan kurtulmuş, mahkeme 12 kadından oluşan bir jürinin Sally’nin durumunu kendi tecrübelerine dayanarak değerlendirmesini istemiştir. Kadınlar, Sally'nin hayatı üzerinde adil bir karar vermeye çalışırken, kendi geçmişleri, yaşadıkları zorluklar ve kadın olmanın ne anlama geldiği üzerine derin bir içsel yolculuğa çıkıyorlar. Ancak başka bir kadının hayatı üzerine karar vermek, hiç de kolay olmayacaktır.

BİR KADININ HAYATA DİRENİŞİ

Sally, toplumun dayattığı kalıplardan sıyrılan, sıra dışı ve cesur bir karakter olarak öne çıkıyor. Oyun, Sally’nin hamilelik iddiası üzerinden kadınların yargılandığı bir dünyayı gözler önüne sererken, kadınların sahip olduğu gücü ve iradeyi sorgulatıyor. Yönetmen Ali Gökmen Altuğ, Sally'nin karakterini ve oyunun genel dinamiğini şöyle ifade ediyor: “Gök Kubbe’deki kadınlar, çamaşır yıkamaktan, ütü yapmaktan kafalarını kaldırıp gökyüzüne bakmaya fırsat bulamayan kişiler. Sally ise ‘Gökyüzüne baktım’ diyen bir karakter olarak, hayal gücü ve sıra dışı davranışlarıyla diğerlerinden farklı bir yerde duruyor.”

ZENGİN BİR KADRO VE ETKİLEYİCİ TASARIMLAR

Dramaturgisini Sinem Özlek’in, müziğini Emrah Can Yaylı’nın yaptığı oyunun dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu üstleniyor. Sahne hareket düzeni Senem Oluz’a, video tasarım ise Enes Altuğ Avşar’a ait. Oyunun dikkat çeken kadrosunda ise Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir, Betül Kızılok Bavli, Eylül Soğukçay, Fatma İnan ve birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

“Gök Kubbe”, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak. Oyun, 16-19 Ekim ve 23-26 Ekim 2024 tarihlerinde aynı sahnede izleyiciyle buluşmaya devam edecek.