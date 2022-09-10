Gönlü güzel şair Mabel Matiz

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Nitekim Mabel Matiz, gönlü güzel bir şair olduğu gibi şarkı sözlerinde de acıyı zarafetle vurucu, can yakan bir betimlemeyle aktarıyor. Bol bol da derin duygular döküyor parçalarına Matiz. Mabel’in daha geniş kitlelere hitap ederek alternatif bir yıldız olmaktan bir pop star mertebesine ulaştığı, 2018 çıkışlı albümü “Maya” albümün hiti “Öyle Kolaysa” parçasındaki ve birçok şarkısına yayılan Erkin Koray tadındaki Anadolu Rock lezzeti ile Sezen Aksu’nun âşık dilini birleştiren tarzı da güzel kalbini ele veriyor. Mabel hisli çocuk velhasıl, yarayı bilen bir aşk insanı. Vaktinde piyasada dikkat çeken işlerinden biri olan Yıldız Tilbe şarkısı “Aşk Yok Olmaktır” seçiminden de belli ki konserini Yıldız Tilbe’nin duygu dolu parçasına yorumuyla açtı. Ardından Maya albümündeki “Ya Bu İşler Ne” gelince onu parlatan ve beni de çeken işlerle şık bir giriş oldu konsere. Sesinden çok hissederek yakarışı yakışıyor bazı şarkılarına. Şarkı yazarı olması da en güçlü yönü. Aktivist tavrıyla sahneye çağırdığı 15 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu ile sımsıcak sarılışı gibi Gülşen’den seçtiği “Bir Fırt Çek” yorumunun ardından Gülşen’e destek sözleriyle de neden konserine gittiğimin cevabını veriyordu bana. Dürüst olmak gerekirse daha çok tavrına, şiirine sevilir Mabel. Esas beklediğim şarkısı “Karakol” başladığında da sonunda benim de eşlik edebileceğim bir şarkı çıktı diye sevinmedim değil, samimi olmak gerekirse tüm diskografisini ezbere söyleyenler arasında caz konserlerinden çıkmayan Yazgülü ile Terminatör’de çırılçıplak başka bir dünyadan düşmüş Arnold gibiydik.