Mabel Matiz’den iklim krizine destek
Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan' ile iklim krizine dikkat çekti.
Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan'ın videosu içerisinde yer alan http://mabelknowsthetruth.com adresinden gençleri “İklim Acil Durumu İlan Edilsin” kampanyasına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi olan 35 bin kişiye ulaşıldığında bu kampanya, change.org'da en fazla imzalanan kampanyalardan biri olma özelliği de taşıyacak.
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