Mabel Matiz’den iklim krizine destek

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan' ile iklim krizine dikkat çekti.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 11:30
Mabel Matiz’den iklim krizine destek
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Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan'ın videosu içerisinde yer alan http://mabelknowsthetruth.com adresinden gençleri “İklim Acil Durumu İlan Edilsin” kampanyasına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi olan 35 bin kişiye ulaşıldığında bu kampanya, change.org'da en fazla imzalanan kampanyalardan biri olma özelliği de taşıyacak.


iklim Mabel Matiz

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