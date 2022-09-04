Mabel Matiz’den iklim krizine destek

04 Eylül 2022 Pazar, 11:30

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan'ın videosu içerisinde yer alan http://mabelknowsthetruth.com adresinden gençleri “İklim Acil Durumu İlan Edilsin” kampanyasına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi olan 35 bin kişiye ulaşıldığında bu kampanya, change.org'da en fazla imzalanan kampanyalardan biri olma özelliği de taşıyacak.