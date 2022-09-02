Mabel Matiz'den yeni şarkısının görselini sansürleyen NTV'ye tepki: 'Niye kropladınız gül gibi çocuğu?'

02 Eylül 2022 Cuma, 09:52

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 5. albümünden yeni bir tekli olan 'Fan' ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, son olarak yeni şarkısını anonslayan NTV'nin haberine yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.

Matiz klipteki rol arkadaşının görünmediği paylaşımın altına, 'Niye kropladınız gül gibi çocuğu?' yazdı. Şarkıcı daha sonra fotoğrafının tamamını paylaşarak, "Görselin tamamı burada arkadaşlar, her like’a bir pack" dedi.

Fan, Pose Records etiketiyle 1 Eylül Perşembe saat 22.00’de tüm dijital platformlarda yayımlanacak.

FAN | 1 Eylül 22:00 ?? pic.twitter.com/s60XQGNsUG — Mabel Matiz (@mabelmatiz) August 31, 2022

Yönetmenliği ve tasarımları Anıl Can tarafından gerçekleştirilen müzik klibinin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.