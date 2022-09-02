Mabel Matiz'den yeni şarkısının görselini sansürleyen NTV'ye tepki: 'Niye kropladınız gül gibi çocuğu?'
Geçen aylarda şarkısı Karakol'un klibi nedeniyle gericilerin hedefinde olan şarkıcı Mabel Matiz; yeni klibindeki rol arkadaşının yer almadığı fotoğrafı alıntılayarak, 'Niye kropladınız gül gibi çocuğu?' diye yazdı. Matiz daha sonra fotoğrafın tamamını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 5. albümünden yeni bir tekli olan 'Fan' ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, son olarak yeni şarkısını anonslayan NTV'nin haberine yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.
Matiz klipteki rol arkadaşının görünmediği paylaşımın altına, 'Niye kropladınız gül gibi çocuğu?' yazdı. Şarkıcı daha sonra fotoğrafının tamamını paylaşarak, "Görselin tamamı burada arkadaşlar, her like’a bir pack" dedi.
Fan, Pose Records etiketiyle 1 Eylül Perşembe saat 22.00’de tüm dijital platformlarda yayımlanacak.
FAN | 1 Eylül 22:00 ?? pic.twitter.com/s60XQGNsUG— Mabel Matiz (@mabelmatiz) August 31, 2022
Yönetmenliği ve tasarımları Anıl Can tarafından gerçekleştirilen müzik klibinin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.
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