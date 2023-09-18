Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne girdi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:30

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:38

Kentte yapılan kazılarda, Frigya Kralı Midas’ın mezarı, Frigya anıtsal mezar yapıları, Frigya sanatına ait eserler ve çok sayıda tarihi buluntu ortaya çıkarılmıştır.

Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması, Türkiye’nin kültürel mirasının uluslararası alandaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Ankara’mıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ersoy, açıklamasında ayrıca, "Bu kararla birlikte Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki varlığı sayısı 20’ye yükseldi. Bu gurur hepimizin" dedi.

Gordion Antik Kenti, MÖ 2.500 yıllarında kurulan ve 4.500 yıl boyunca kesintisiz yerleşim gören önemli bir tarihi yerleşim yeridir. Frigya uygarlığının başkenti olan Gordion, bölgedeki en önemli arkeolojik alanlardan biridir.

MERAL AKŞENER'DEN TEBRİK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener UNESCO tarafınan açıklanan kararla ilgili tebrik açıklamasında bulundu. Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’mızın çok kıymetli, tarihi ve kültürel bir değeri olan #Gordion artık UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’nde yerini alacak. Ülkemiz için muhteşem bir gurur kaynağı olan bu kararın alınmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum..."