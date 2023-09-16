'Türk' adının geçtiği yazıt bulunmuştu: Konya'daki Savatra Antik Kenti'nde 'toplu çocuk mezarı' tespit edildi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:18

Güncelleme: 16.09.2023 - 11:38

Savatra Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker Işık'ın başkanlığında 3 yıldır kazı çalışması yürütülüyor.

2020'deki yüzey çalışmaları sırasında Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtı bulundu.

Bu yılki kazı çalışmalarında ise önce 400 metrekarelik bir alanda kilise taban mozaiklerine ulaşıldı. Kazıların devamında da milattan sonra 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen toplu çocuk mezarı bulundu.

‘42 İSKELET BULDUK’

Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Bu mozaik taban üzerinde hem bitki bezekliği, hem de aynı şekilde geometrik örneklerin yanında hayvan figürlerinin de olduğu mozaiklerle karşılaştık. Çok endemik, özel örnekler de karşımıza çıkmaktaydı. Örneğin Anadolu parsının varlığı bizim için çok enteresandı. Çünkü Anadolu'da artık nesli tükenmekte olan bir hayvanın burada işlenmiş, betimlenmiş olması çok güzel bir örneklemeydi. Takriben milattan sonra 4’üncü veya 5’inci yüzyıllar içerisinde yapıldığını tahmin etmekteyiz. Kazılarımızın devamında apsidal formun bulunduğu bema kısmında nekropol alanıyla karşılaştık. Bu nekropolde yine aynı şekilde bir Hristiyanlık dönemi mezar sahasıydı. Doğu- batı doğrultulu tipolojik bakımdan örgü tekne ve kiremit mezar formatında iki ayrı mezar tipolojisiyle karşılaşmaktaydık. Fetüslerden tutun 13-14 yaşına kadar giden ağırlıklı olarak erişkin olmayan bir çocuk mezarlığını tespit ettik. Burada 42 adet iskelet bulduk" dedi.

'ANADOLU'DA ÖNEMLİ BİR BULGU'

Bulunan mezarda gömü tekniklerinin farklılığını belirten Doç. Dr. Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazılarında gömü teknikleri farklıydı. Örneğin üst üste gömmelerle karşılaştık. Bir mezarda 5 kafatasıyla karşılaştık. Gerek soy bağı nedeniyle olsun gerekse mezarların kullanımının işlevselliğinin devamı niteliğinde olsun. Bu şekilde üst üste gömüleri gördük. Sikke olsun, yüzük olsun, küpe olsun, bu tür küçük buluntuları da burada görmüş olduk, bulmuş olduk. Bu yıldan itibaren narteks dediğimiz kilisenin arka kısmındaki alan üzerinde kazı çalışmalarına devam etmekteyiz. 400 metrekarelik kabaca bir alan üzerinde mozaikle karşılaştık.

Bu gerçekten Anadolu'da çok önemli bir bulgudur. Konya'da bu şekilde çok güzel bir mozaik alanının olması hem bölgenin zenginliğini ve ihtişamını hem de bu kentin ne kadar önemli olduğunu gösteren ciddi bir emaredir. Bu bağlamda da kazı çalışmalarımızı bu sene içerisinde de devam ettirerek mozaikli alanda ağırlıklı olarak çalışmayı sürdürmek istiyoruz."