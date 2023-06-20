Görevimiz Tehlike'nin yen filmi galada tanıtıldı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:22

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:22

Görevimiz Tehlike serisinin devam filmi Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün galası İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. Tom Cruise'un, İtalyan hükümetinin merkezi olan Palazzo Chigi'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme nedeniyle gala gösterimi 90 dakikadan fazla ertelendi. Kalabalık özel gün için ses sistemi ile donatılmış mekanın ekranında sonsuz bir döngü gibi görünmeye başlayan röportajları izlemek zorunda kaldı. 90 dakikanın sonunda Tom Cruise, yönetmen Christopher McQuarrie ve Hayley Atwell dahil film ekibinden büyük bir grup; Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham ve Greg Tarzan Davis sonunda geldi.

GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU

Görevimi Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCU KADROSU

Yeni filmde bir kez daha Cruise, geri dönen Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny ve Vanessa Kirby ile birlikte rol alıyor. Seriye yeni katılanlar arasında Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales ve Charles Parnell yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie'nin üstlendiği Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, Türkiye'de 14 Temmuz 2023'te vizyona girecek.