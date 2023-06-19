Henry Cavill'in yer aldığı casus filmi geliyor
Apple Original Films, Henry Cavill'in başrolde olduğu gerilim filmi "Argylle"ın çıkış tarihini duyurdu.
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Matthew Vaughn 'un üstlendiği ve Jason Fuchs tarafından yazılan casus aksiyon gerilim filmi Argylle'in çıkış tarihi belli oldu. Yapım, 2 Şubat 2024'te sinema salonlarındaki yerini alacak.
Elly Conway'in henüz yayınlanmamış ilk romanına dayanan senaryoyu Jason Fuchs kaleme aldı. Vaughn daha önce film hakkında “Argylle oldukça spesifik ve farklı. Çok garip bir şekilde, kendini tamamen yeni bir salıverilme biçimine adıyor" açıklamasını yapmıştı.
OYUNCU KADROSU
"Argylle"da Henry Cavill'e Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, John Cena, Bryan Cranston, Dua Lipa, Catherine O'Hara gibi yıldız isimler eşlik edecek.
"Argylle", Apple'ın yakın zamanda dijital çıkışından önce vizyona sokmayı seçtiği üçüncü yüksek profilli film oldu. Diğer ikisi film ise Sony'nin 24 Kasım'da yayımlayacağı Ridley Scott imzalı Joaquin Phoenix başrollü "Napoleon" ve Paramount tarafından 6 Ekim'de yayınlanacak olan Martin Scorsese imzalı “Killers of the Flower Moon”.
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