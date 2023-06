The Office yeniden çekiliyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:31

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:31

The Office dizisi yeni bir versiyon ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amazon’un Prime Video adlı dijital yayın platformu yeni adaptasyon için hazırlıklara başladı. The Office Australia dizisi 2024 yılında Prime Video üzerinden yayımlanacak.

2001 yılında Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından İngiliz kanalı BBC için geliştirilen The Office; 2005’te Amerikan kanalı NBC’ye uyarlanmış ve dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Geçen yıl Suudi Arabistan uyarlaması Al Maktab’ın yolda olduğu duyurulmuş, ayrıca Amerikan versiyonu için olası devam sezonları değerlendirilmişti. Ancak bu defa haber sürpriz bir cepheden geldi ve Avustralya’da ilk kadın başrollü The Office uyarlaması için hazırlıkların başladığı açıklandı.

UYARLAMALAR İÇİNDEKİ İLK KADIN BAŞROL

Gervais’in David Brent rolü Avustralya uyarlamasında Hannah Howard olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Howard, Flinley Craddick adlı ambalaj şirketinin yöneticisi pozisyonunda yer alacak. Şirketin merkez ofisin kararıyla kapatılacağını öğrenen Howard; iş ailesini bir arada tutmak için sözler vermek ve hayatta kalma modunu sonuna kadar açmak zorunda kalacak.

Yeni uyarlamanın başrolü olan Felicity Ward çoğunlukla ABC dizisi Spicks and Specks ve The Ronnie Johns Half Hour ile tanınıyor. Aktris aynı zamanda Wakefield ve The Inbetweeners’ta da rol almıştı.

AVUSTRALYA UYARLAMASINDA YER ALACAK İSİMLER

Oyuncu kadrosunda yer alacağı açıklanan diğer isimler arasında Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmit ve Firass Dirani bulunuyor.

THE OFFICE 13. DEFA EKRANA UYARLANIYOR

Avustralya adaptasyonu, dizinin 13. yeniden yapımı ve ilk kadın başrollü uyarlaması olarak kayda geçiyor. Yapım daha önce Fransa, Kanada, Şili, İsrail, Ortadoğu ve Polonya gibi ülkelerde ekranlara çıkmıştı.

Prime Video Avustralya’dan Sarah Christie yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Tarihin en büyük komedi markalarından birini Prime Video izleyicilerine Avustralya’da ve dünya genelinde sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. The Office’in uluslararası komedi mirasını yerel olarak sürdürmek ve özgün Avustralyalı karakterleri tanıtmak onur verici. İzleyicilerin The Office formatında keşfedilen ilk kadın patron Hannah Howard ile tanışmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Orijinal BBC dizisinin yaratıcılarından Gervais ise şunları ekledi:

“Yüzyılın başında çektiğim küçük dizinin Avustralya tarafından yeniden yapılmasına heyecan duyuyorum. 20 yılda ofis politikaları biraz değişti, bu yüzden modern bir David Brent’in nasıl yol alacağını görmek için sabırsızlanıyorum.”