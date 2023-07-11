Greta Gerwig ve sayısız Barbie...

Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:19

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:20

Greta Gerwig, Barbie Diyarı'nın her santimini nasıl canlandırdığını anlattı. Plastik bebeklerle dolu dünyayı farklı hissettirmenin yolunun sadece arka plana dansçı olan oyuncuları işe almak olduğunu söyledi.

Yönetmen, müzikallerde arka plandaki dansçıların nasıl davrandıklarını gözlemledikten sonra kararın anlaşılmasının kolay olduğunu Collider'e aktardı:

"Nasıl hareket ettikleri ve nasıl davrandıkları açısından, abartılı hissettirmesini istedim ama bir tiyatro gibi hissettirmesini istemedim. Yani sahilde (ve diğer dans sahnelerinde) gördüğünüz tüm Barbie'ler ve Ken'ler kendilerini farklı tutuyor. Koreografımız dansçıların vücutlarının her zaman normal insanlardan farklı bir yönle gösterdi. Yani bu, Barbie Land'in bu konseptindeki gibiydi, bir müzikal gibiydi."

BARBIE'DE NELER OLACAK?

Fragmanların da açıkça belirttiği gibi Barbie'de oldukça net bir ayrım olacak. Filmin bir bölümünde, tüm Barbie'ler ve Ken'ler dünya umurlarında olmadan Barbie Diyarı'nda yaşarken görülüyor. Ancak bir şey, ikisinin bir fantezide yaşadıklarını keşfetmelerine ve insanlarla ve varoluşlarından sorumlu şirket Mattel ile tanışacakları gerçek dünyaya kaçmalarına neden olacaktır. Bu dünyaların tam olarak nasıl çarpışacağını ve Barbie'nin bu keşfi yapmasının sonucunu öğrenmeye sadece sayılı gün kaldı.

Barbie 21 Temmuz'da sinemalarda yerini alacak.