Barbie’den sonra yeni durak Narnia Günlükleri

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:50

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:50

Barbie’nin yönetmeni Greta Gerwig, Netflix’in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Narnia Günlükleri filminin başına geçti. C.S. Lewis’in fantastik kurgusu, yeni bir ekiple bir kez daha ekrana uyarlanıyor.

NETFLİX'TEN SERİYE YENİ BİR SOLUK GELİYOR

Hayranlar yıllardır devam filmlerini beklerken Netflix 2018’de yapımın haklarını satın aldı ve film serisini sıfırlayarak yeniden çekme kararı aldı. Üstelik filmlerin yanında bir dizi hazırlığına da başladı. Ancak o günden bu yana seriye dair pek bir gelişme yaşanmadı. Son olarak geçen yılın kasım ayında Greta Gerwig’in yeni uyarlamanın başına geçebileceği iddia edilmişti. Aradan geçen yaklaşık 9 aylık sürenin sonunda bu bilgi resmileşti.

EN AZ İKİ FİLM GELİYOR

The New Yorker’a konuşan Gerwig, haberi doğruladı. Gerwig konuyla ilgili olarak “Beni derinlemesine etkileyen, içime dokunan bir şey olması gerekiyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Belli ki yönetmen tam bu aşamada Narnia’yı kastediyordu.