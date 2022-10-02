"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu
Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) eğitim hayatına başlayan öğrenciler için "Gripin" grubu konseri düzenledi.
TÜİK Meydanı'ndaki "Nevşehir'e hoş geldin etkinliği" için NEVÜ kampüsü ve öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerden ücretsiz servis otobüsleri hizmet verdi. Meydanda buluşan öğrenciler Gripin grubunun şarkılarına eşlik etti.
Gripin'in performansı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.
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