"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:51

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda "Gripin" konseri düzenlendi. Konserde Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler ve birçok ilden gelen misafirler için söyledi. Yurttaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.