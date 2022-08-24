"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında müzik grubu "Gripin" konser verdi.

AA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:51
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Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda "Gripin" konseri düzenlendi. Konserde Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler ve birçok ilden gelen misafirler için söyledi. Yurttaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.


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