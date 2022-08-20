Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi
Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'nın Feke ilçesinde konser verdi.
Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen 13. Geleneksel Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği Festivali etkinlikleri kapsamında Feridun Düzağaç, hayranları ile buluştu.
Tapan Paşalı Mahallesi'nde gerçekleşen konserde Düzağaç sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, katılımcılar keyifli vakit geçirdi.
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