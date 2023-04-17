Güney Filmcilik tarafından Yılmaz Güney filmi açıklaması

Güney ailesi 'Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor' haberleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Güney Filmcilik tarafından da bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:02
Güney Filmcilik tarafından Yılmaz Güney filmi açıklaması
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Türk sinemasında birçok filme imza atan ve 39 yıl önce yaşama veda eden yönetmen ve senarist Yılmaz Güney'in hayatının filme konu olacağı iddialarıyla ilgili Güney ailesinden sonra Güney Filmcilik'ten de açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Güney'in eşi Fatoş Güney, avukatı aracılığıyla "Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor" başlığıyla kamuoyuna duyurulan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Konuya ilişkin Güney Film Yapımcılık'tan da yalanlama geldi.

Yapılan basın duyurusunda, Fatoş Güney’in kaleme aldığı ‘Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun’ adlı kitaptan senaryolaştırılacak olan ve Yılmaz Güney’in hayatını konu alan sinema filmi için yapım şirketi ile anlaşma yapıldığına ve filmin çekimlerine başlandığına ilişkin basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

"GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA"

Açıklamanın devamında, gelen tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu, görüşmelerin devam ettiği ancak herhangi bir şirket ile yapılmış bir anlaşmanın bulunmadığı da belirtildi.

Bazı şirket veya şirketlerle anlaşma yapıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberler hakkında hukuki işlemlerin de başlatılacağını ve teyit edilmeyen haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Güney Filmcilik; herhangi bir şirketle anlaşılması durumunda ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.


Yılmaz Güney Film

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