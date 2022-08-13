Haftanın güncel çocuk kitapları...

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 00:01

Zeytin Masalı / Ahmet Günbaş / Klaros Yayınları / 50 s. / 8+ / 2022.

Zeytinli günlerden geçip varıyoruz zeytin okuluna. Bütün dersler zeytin altında, zeytinle yan yana, zeytine ilişkin... Türküsü başka zeytinin; oyunu, öyküsü başka. Ağıdı, özlemi, düşü, bilgeliği bambaşka... Boşuna değil “ölümsüz ağaç” denmesi! Onca uzun ömrün türküsünden şiirin sıcaklığıyla akıp gelen anlar, anılar sunuyor Ahmet Günbaş “Zeytin Masalı”nda. Bütün çocuklara birer “Şiir Cebi” armağan eden, “Aykırı Çocuk”ların oyunlarına “Balkonum(uz)daki Kuşlar”ı da katan Günbaş, ömrümüze zeytinin gölgesini, bilgeliğini, belgeliğini ekliyor. Delice gibi sahici, zeytin dalı gibi barışçı ve sevgi gibi yürekten seslenen dizelerle selamlıyor çocukluğumuzu, çocuklarımızı.

Zübeyde Hanım Anlatıyor: ‘Oğlum Mustafa’ / Haluk Işık / Smirna Yayınları / 136 s. / 10+ / 2022.

Bir çocuğu en güzel kim anlatır? Elbette annesi! Başarıları, yaramazlıkları, sevinçleri, hüzünleri, oyunları, hayata bakışı... sırlarına kadar her şeyiyle içerden, derinden bir bakış sergiler anneler. Tarih sahnesinden silinmesine ramak kalmış bir ülkenin/ ülkemizin kurtuluş ve kuruluşunun önderi Mustafa Kemal’i bu kez annesinden dinliyoruz. Haluk Işık, Atatürk’ün yaşamını zamandizinsel bir akışla öyküleştirirken bildiğimiz kimi anların arka planını da taşıyor sahneye. Bir yandan Atatürk’ün yaşam boyu sergilediği önder tavrının ipuçlarını yakalarken bir yanıyla da oyunda, arkadaşlar arasında, kavgada, savaşta ve barışta daha yakından tanıyoruz onu. Özgürlük ve bağımsızlığı, barışı her şeyin önüne koyan bir liderin yaşamına annesinin gözünden farklı ve sahici bir bakış için...

Koca Gökyüzü / Sebastiano Ruiz Mignone / Resimleyen: Carla Manea / Çeviren: Filiz Özdem / YKY / 48 s. / 6+ / 2022.

“Çocuklar için istediğim tek şey, büyüdükleri zaman dünyaya dair dizginsiz hayal güçlerini kaybetmemeleridir.” diyen S. R. Mignone, büyüklerin çocuklara açıklamakta belki de en çok zorlandıkları bir konuyu, yakın yitimini enfes bir kurgu içinde ve alabildiğine yalın bir anlatımla işliyor.

Soru sormayı, hayal kurmayı, resim kâğıtlarını rengârenk soru işaretleriyle doldurmayı seven Nikola, çevresinde olup biten her şeyi merak eder. Dedesi onun bütün sorularını esprili bir yaklaşımla yanıtlar. Nikola’nın “Uçaklardan nasıl inilir?” sorusunu, “Yorulup yere indiklerinde...” diye yanıtlayan dedesi bir gün ansızın göğe uçunca Nikola, dedesinin yorulacağı günü beklerken gökyüzünün nasıl da kocaman olduğunu fark eder. Filiz Özdem’in enfes Türkçesiyle...

Kara Kedi-The Black Cat / Fatih Danacı / Resimleyen Efecan Sezer / Bilgi Çocuk / 40 s. / 6+ / 2022.

Kara bir kedinin öyküsü bu. Rengi nedeniyle dışlandığını düşünüp karanlığa sığınan ne ki üzülüp ağladığında da tepeden tırnağa beyaz bir kediye dönüşen. Rengimiz, boyumuz, düşüncemiz ya da herhangi başka bir nedenle dışlanmak; belki de kahramanımız gibi, öyle olduğunu sanmak... Ayrımcılığa, bazen de kendi kendimize yarattığımız yalnızlığa yönelik yalın bir dostluk öyküsü anlatıyor Fatih Danacı. Efecan Sezer’in fırçasından yansıyan desen ve renklerle çoğalan öyküyü Türkçe ve İngilizce okuyoruz... Çeviriyi Sena Toksoy Danacı yapmış.