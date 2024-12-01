Halil Ergün'den cezalara tepki: 'Tarikat kültürüne hazırlık yapıyorlar'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:38

Güncelleme: 01.12.2024 - 14:38

RTÜK'ün bazı televizyon dizilerine verdiği cezalara sinemanın usta isimlerinden Halil Ergün tepki gösterdi.

Magazin Burada'nın konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Ergün, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece televizyonda değil Türkiye’nin bütün alanlarında bir çözülme ve başka bir kültürün dayatılması noktasında uygulamalar var. Ne demokrasiye uygundur, ne özgürlük anlayışına, ne sanatın özgürlüğüne! Küçücük çocuklara derslerinde örtüler örttürerek dersler veriyorlar. Tarikat kültürüne hazırlık yapıyorlar! Bunlara karşı tepkimiz var.”

"YETMEZ BİLE DEĞİL, DOĞRUDAN 'EVET' DEDİM"

Oyuncu Halil Ergün, yakın dönemde iktidara verdiği destekle biliniyor. İktidara anayasa referandumlarında desteğini açıkça ilan ederek gösteren Ergün, 2022 yılında bu tavrını Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a net ifadelerle dile getirmişti.

Ergün "Daha önceki röportajımızda uzlaşma kültürünün önemini vurgulamıştınız. Hâlâ aynı noktada mısınız?" sorusuna "Şimdi bazıları beni 'Yetmez ama Evetçi' olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan 'Evet' demiş biriyim. Yaşadıklarımı ben bilirim o darbede. Bu adamların yargılanma maddesi bile çok önemliydi. Ben 68 kuşağındanım. Keskin bir siyasi iklimden geldim. O keskinlik yerine kucaklamayı bilmek gerektiğini öğretti hayat bana. Bugünkü siyasette kullanılan üslubu da doğru bulmuyorum. Bunu hepsi için söylüyorum, ben siyasetteki bu üsluptan şikayetçiyim" yanıtını vermişti.