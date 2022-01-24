Halil Ergün: Yetmez bile demedim doğrudan 'Evet' dedim

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:17

Ünlü oyuncu Halil Ergün, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Oyuncu, bugün siyasette kullanılan üslubu doğru bulmadığını söyledi.

Ergün, 2017 yılında yapılan referandumda evet oyu vermesine ilişkin de konuştu.

"Uzmanlaşma kültürünün önemli olduğunu" söyleyen Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin tarihsel gelişimi içinde yaşananları acısıyla tatlısıyla bir hesaplaşma noktasında buluşturan ve geleceğimizi besleyecek bir uzlaşmadan bahsediyorum. Kültürel, siyasi veya ekonomik sorunlarımızın tarihsel kökenlerine bakılmalı. Muhalefet yapılacaksa da bunlar tartışılarak yapılmalı. Geçmişten gelen sorunlarımız var, bu toplum daha kendisiyle tartışmadı. 12 Eylül'ün acısını yakından çekmiş biriyim. 2 Eylül faşizmin anayasasına yüzde 92 ile evet demiş bir toplumuz. Ben yüzde 8'lik hayır verenlerdenim. 12 Eylül referandumunda da 'MGK üyeleri ölünceye kadar yargılanamazlar' maddesinin kaldırılması için evet demiş biriyim."

"DOĞRUDAN 'EVET' DEDİM"

Referandum sürecine ilişkin 'Yetmez ama evet' demediğini, doğrudan 'Evet' dediğini söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

"Şimdi bazıları beni 'Yetmez ama Evetçi' olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan 'Evet' demiş biriyim. Yaşadıklarımı ben bilirim o darbede. Bu adamların yargılanma maddesi bile çok önemliydi. Ben 68 kuşağındanım. Keskin bir siyasi iklimden geldim. O keskinlik yerine kucaklamayı bilmek gerektiğini öğretti hayat bana. Bugünkü siyasette kullanılan üslubu da doğru bulmuyorum. Bunu hepsi için söylüyorum, ben siyasetteki bu üsluptan şikayetçiyim."