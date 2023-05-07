Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 04:34

Çelenk ailesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katkılarıyla her yıl ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs’ta düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninin dokuzuncusu TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Birincilik ödülüne “Negatif Din Özgürlüğü” başlıklı kitabıyla Serdar Ünver değer görüldü. Törende hukukçuların adalet mücadelesini ozanlarınkine benzeten Erdal Erzincan da çalıp söylediği türkülerle Halit Çelenk dostlarını selamladı.

YAŞAMI VE ESERLERİ

Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Dr. İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay ve Av. Ümit Altaş’tan oluşan seçici kurul bu yıl dört kategoride altı esere ödül verdi. Kurul adına ödülleri gerekçeleriyle açıklayan Abay; “Sizlerle dört yıldır fiziki olarak buluşamadık. Ödülleri sahiplerine sınırlı katılımcıyla sunduk. Bu süreçte önce Deniz’lerin ablası Şekibe Çelenk’i sonra kıymetli kurul üyelerimiz Rona Aybay ve Erşen Şansal’ı kaybettik” dedi. Abay; “Savunmanlık mesleğinde mücadele geleneği oluşturan Halit Çelenk yaşamı ve eserleriyle ilham vermeye yol göstermeye devam ediyor” diyerek sadece savundukları bireyler için değil meslekleri için de mücadele gerektiğini örneklerle anlattı.

TOPLUMUN GÜVENCESİ

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise açılış konuşmasında; ‘Avukat yalnız savunduğu kişinin değil tüm toplumun güvencesidir’ diyen Halit Çelenk yakın tarihimizin önemli toplumsal davalarını üstlendiği avukatlık görevini hukuki bir zeminde politik bir bilinçle yerine getirdi” diyerek onun adını taşıyan ödüllerin kendi evinde, avukatların çatı örgütünde verilmesinden çok büyük onur duyduğunu ifade etti.

Ödülünü Sağkan’ın elinden alan Ünver ise “Benim için eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesi olan Halit Çelenk ilk okuduğum ‘Hukuksuz Demokrasi’ kitabıyla düşünce özgürlüğü ve laiklik konusundaki ilk gerçek öğretmenimdir” diyerek bu çalışma sürecinin ifade ve akademik özgürlüklerin tutuculuk karşısındaki kırılganlığını gösterdiğine dikkat çekti. Seçici Kurul Özel Ödülü’ne de “Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak” kitabıyla Berke Özenç değer görüldü. “Akademik Teşvik Ödülü”, Hülya Dinçer’in “Süreklileşen Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve Kanuni Sorumsuzluk Rejimi” ve Çağatay Şahin’in “Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve Üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhalesi Üzerine Bir Değerlendirme” makaleleri arasında paylaştırıldı. Şahin, ödülünü tutuklu avukatlar Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı' yı selamlayarak aldı. İki yüksek lisans tezi arasında paylaştırılan “Akademik Destek Ödülü”ne Elif Kumru Paksoy, “Anayasal Dönem Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi” ve Gönenç Hacaloğlu, “Küresel Adalet: Emperyalizm ve Uluslararası Yargılamalar” başlıklı çalışmalarıyla değer görüldüler. Hacaloğlu’na ödülünü veren Barış Aybay, Halit Çelenk ile aynı gün ölen babası Rona Aybay’ın dostluklarına işaret etti.



221 AVUKAT YAŞAMINI YİTİRDİ



Aile adına söz alan Serpil Çelenk Güvenç, kapanış konuşmasında depremde aralarında 221 avukatında olduğu on binlerce insanı kaybetmenin büyük acısıyla düzenlenen bu törende Halit Çelenk’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Hatay’da geçirdiğini hatırlattı. Güvenç, “Mücadele veren büyük insanlıktan hiç umudunu kesmedi” diyerek Hatay’ın kurtuluşunu, 2. Dünya Savaşı’nı, DP iktidarını, 27 Mayıs’ı, AP iktidarını, 12 Mart’ı, MC iktidarlarını, 12 Eylül askeri cuntalarını yaşamış bir savunman olan Halit Çelenk’in devlet ve hukuk bağlamında bilimin ve bu deneyimlerin ışığında yazdığı yazıların bugünleri çözümlemede önemine işaret etti.

