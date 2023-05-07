Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
Halit Çelenk Hukuk Ödülü’nü “Negatif Din Özgürlüğü” kitabıyla Serdar Ünver aldı.
Çelenk ailesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katkılarıyla her yıl ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs’ta düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninin dokuzuncusu TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Birincilik ödülüne “Negatif Din Özgürlüğü” başlıklı kitabıyla Serdar Ünver değer görüldü. Törende hukukçuların adalet mücadelesini ozanlarınkine benzeten Erdal Erzincan da çalıp söylediği türkülerle Halit Çelenk dostlarını selamladı.
YAŞAMI VE ESERLERİ
Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Dr. İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay ve Av. Ümit Altaş’tan oluşan seçici kurul bu yıl dört kategoride altı esere ödül verdi. Kurul adına ödülleri gerekçeleriyle açıklayan Abay; “Sizlerle dört yıldır fiziki olarak buluşamadık. Ödülleri sahiplerine sınırlı katılımcıyla sunduk. Bu süreçte önce Deniz’lerin ablası Şekibe Çelenk’i sonra kıymetli kurul üyelerimiz Rona Aybay ve Erşen Şansal’ı kaybettik” dedi. Abay; “Savunmanlık mesleğinde mücadele geleneği oluşturan Halit Çelenk yaşamı ve eserleriyle ilham vermeye yol göstermeye devam ediyor” diyerek sadece savundukları bireyler için değil meslekleri için de mücadele gerektiğini örneklerle anlattı.
TOPLUMUN GÜVENCESİ
TBB Başkanı Erinç Sağkan ise açılış konuşmasında; ‘Avukat yalnız savunduğu kişinin değil tüm toplumun güvencesidir’ diyen Halit Çelenk yakın tarihimizin önemli toplumsal davalarını üstlendiği avukatlık görevini hukuki bir zeminde politik bir bilinçle yerine getirdi” diyerek onun adını taşıyan ödüllerin kendi evinde, avukatların çatı örgütünde verilmesinden çok büyük onur duyduğunu ifade etti.
Ödülünü Sağkan’ın elinden
alan Ünver ise “Benim
için eşitlik ve özgürlük
mücadelesinin en büyük simgesi
olan Halit Çelenk ilk okuduğum
‘Hukuksuz Demokrasi’
kitabıyla düşünce özgürlüğü
ve laiklik konusundaki ilk
gerçek öğretmenimdir” diyerek
bu çalışma sürecinin ifade
ve akademik özgürlüklerin
tutuculuk karşısındaki
kırılganlığını gösterdiğine
dikkat çekti. Seçici Kurul Özel
Ödülü’ne de “Demokrasiyi ve
Anayasayı Korumak” kitabıyla
Berke Özenç değer görüldü.
“Akademik Teşvik Ödülü”,
Hülya Dinçer’in “Süreklileşen
Olağanüstü Halde Hesap
Verebilirlik Alanının Daralması
ve Kanuni Sorumsuzluk Rejimi”
ve Çağatay Şahin’in “Tıp
Fakültelerinde Kadavra Eksikliği
ve Üniversitelerin Açtıkları
Kadavra Alım İhalesi Üzerine
Bir Değerlendirme” makaleleri
arasında paylaştırıldı. Şahin,
ödülünü tutuklu avukatlar Can
Atalay ve Selçuk Kozağaçlı' yı
selamlayarak aldı. İki yüksek
lisans tezi arasında paylaştırılan
“Akademik Destek Ödülü”ne
Elif Kumru Paksoy, “Anayasal
Dönem Olarak Yürütmenin
Güçlendirilmesi Eğilimi” ve
Gönenç Hacaloğlu, “Küresel
Adalet: Emperyalizm ve
Uluslararası Yargılamalar”
başlıklı çalışmalarıyla değer
görüldüler. Hacaloğlu’na
ödülünü veren Barış Aybay,
Halit Çelenk ile aynı gün ölen
babası Rona Aybay’ın
dostluklarına
işaret etti.
221 AVUKAT
YAŞAMINI YİTİRDİ
Aile adına söz alan Serpil Çelenk Güvenç, kapanış
konuşmasında depremde aralarında 221 avukatında olduğu
on binlerce insanı kaybetmenin büyük acısıyla düzenlenen bu
törende Halit Çelenk’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Hatay’da
geçirdiğini hatırlattı. Güvenç, “Mücadele veren büyük insanlıktan hiç
umudunu kesmedi” diyerek Hatay’ın kurtuluşunu, 2. Dünya Savaşı’nı, DP
iktidarını, 27 Mayıs’ı, AP iktidarını, 12 Mart’ı, MC iktidarlarını, 12 Eylül askeri
cuntalarını yaşamış bir savunman olan Halit Çelenk’in devlet ve hukuk
bağlamında bilimin ve bu deneyimlerin ışığında yazdığı yazıların bugünleri
çözümlemede önemine işaret etti.
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